Russland har innledet ny fase i krigen

DONBAS: Russiske styrker angriper over bred front i Donbas-regionen øst i Ukraina.

Russiske styrker rykker fram langs bred front i Øst-Ukraina, der terrenget er langt åpnere og vanskeligere å forsvare for ukrainske styrker.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble 1260 militære mål angrepet natt til tirsdag, og det hevdes også at et ukrainsk kampfly av typen MiG-29 ble skutt ned ved landsbyen Malynivka i Donetsk-regionen.

Russland hevder også å ha ødelagt bygninger der det var lagret rakettstridshoder i Tsjervona Poljana i Luhansk-regionen og i Balakliia i Kharkiv-regionen.

Ukrainas forsvarsledelse bekrefter at russiske styrker nå angriper over bred front i øst i et forsøk på å ta kontroll over hele den industritunge Donbas-regionen.

– Okkupantene gjør et forsøk på å bryte gjennom forsvarslinjen vår langs nesten hele fronten, het det i en kunngjøring fra den ukrainske generalstaben i morgentimene tirsdag.

Ny fase

Fronten mellom de ukrainskkontrollerte områdene og de to separatist-styrte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk er rundt 480 kilometer lang.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter også at krigen nå er inne i en ny fase.

– De russiske styrkene har innledet slaget om Donbas, som de har forberedt i lang tid. Men uansett hvor mange soldater de setter inn der, så kommer vi til å kjempe. Vi vil forsvare oss selv, sa han sent mandag kveld.

Ved å ta kontroll over Donbas kan Russland sikre seg en korridor til Krim-halvøya, som Moskva annekterte i 2014. Eksperter er imidlertid usikre på om de vil lykkes.

Åpent landskap

– Denne offensiven kommer neppe til å bli mer suksessrik enn tidligere russiske offensiver, mener The Institute for the Study of War (ISW).

Den amerikanske tankesmia tror de russiske styrkene kan innta nye områder, men mener at de går for fort fram og burde ha brukt mer tid på å «rekonstituere» seg etter tidligere tap.

– Hyppige rapporter om katastrofal lav russisk moral og vedvarende logistiske utfordringer tyder på at kampevnen til de russiske styrkene i Øst-Ukraina bare er en brøkdel av det som på papiret ser ut som tallmessig overlegenhet, mener ISW.

Jack Watling i den britiske tankesmia Royal United Services Institute (Rusi) mener likevel at de russiske styrkene får det lettere i Donbas enn de gjorde i Kyiv-området.

Watling påpeker overfor BBC at landskapet er langt åpnere og byene langt mindre, og at de russiske styrkene lettere vil kunne manøvrere uten å bli stående fast innen rekkevidde av ukrainsk artilleri.

Angriper stålverk

Samtidig med den russiske offensiven i Donbas har de russisk-støttede separatistene i området et stormløp mot det store Azovstal-stålverket i Mariupol der de siste gjenværende ukrainske styrkene i havnebyen skal ha forskanset seg. Det samme skal en gruppe utenlandske leiesoldater ha gjort.

Ifølge en talsmann for separatistene, Eduard Basurin, har deres spesialstyrker alt rykket inn på det 11 kvadratkilometer store området for «å frigjøre» anlegget, godt hjulpet av russisk artilleri og kampfly.

Russland har på nytt bedt de ukrainske soldatene på Azovstal-stålverket om «straks å legge ned våpnene» og avslutte sin «meningsløse motstand», og soldatene loves fritt leide og behandling i tråd med Genevekonvensjonens regler for krigsfanger dersom de etterkommer dette.

Ukrainske myndigheter oppfordrer innbyggerne i Donbas til å flykte vestover, men heller ikke tirsdag ble det åpnet humanitære korridorer verken derfra eller fra andre områder under angrep i Ukraina.