Mot flertall for forbud mot tildekket ansikt i Sveits

Sveits ligger an til å forby bruk av burka, nikab og alle andre heldekkende hodeplagg på offentlig sted etter at et knapt flertall stemte for forbudet.

En plakat som støtter forbud mot bruk av burka på offentlig sted i Sveits, der det søndag var folkeavstemning om innføring av burkaforbud. Foto: AP / NTB

NTB-DPA-AP

Publisert: Nå nettopp

Over 52 prosent av velgerne stemte for da det ble holdt folkeavstemning søndag, viser foreløpige resultater. På ettermiddagen hadde minst 19 av 26 kantoner godkjent resultatet.

Folkeavstemningen avholdes etter flere år med til dels hissig debatt i Sveits. Det er blitt omtalt som et burkaforbud, til tross for at kvinner i heldekkende burka er et svært sjeldent syn i landet.

På papiret dreier det seg om et generelt forbud mot å dekke til ansiktet. Det vil dermed også gjelde for eksempel finlandshetter, skimasker og tørkler som ofte brukes av demonstranter.

Fremmedfrykt

Men forslaget kom fra den høyreorienterte, islamfiendtlige gruppen Egerkingen-komiteen, som i 2009 sto i spissen for forbudet mot minareter.

Kritikere anklager gruppen for å primært ha til hensikt å fremme fremmedfrykt mot muslimer, som utgjør anslagsvis 5,3 prosent av befolkningen i Sveits.

Tilhengerne mener loven er nødvendig for å opprettholde et prinsipp om at ansikter skal vises i et fritt samfunn som Sveits.

Resultatet av folkeavstemningen betyr at forbudet må skrives inn i grunnloven innen to år.

Flere unntak

Det kommer til å gjelde i restauranter, butikker og i det øvrige offentlige rom. Det blir unntak på religiøse steder, under karnevalsfeiring og av hensyn til sikkerhet og helse, for eksempel ved bruk av munnbind som beskyttelse mot virus.

Den europeiske menneskerettsdomstolen avgjorde i 2014 at forbud mot heldekkende hodeplagg ikke strider mot menneskers religions- eller ytringsfrihet.

Lignende forbud råder i Østerrike, Nederland og Frankrike.

Sveitsere stemte søndag også over en lov om elektroniske identitetskort. Det er omstridt fordi planen var at private selskaper skulle tilby kortet, og et klart flertall stemte imot.

Et knapt flertall godkjente samme dag en frihandelsavtale med Indonesia som reduserer tollen på bestemte mengder bærekraftig produsert palmeolje.