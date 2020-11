McConnell kritiserer Trump for planer om tilbaketrekking av styrker i Midtøsten

Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, advarer president Donald Trump mot å trekke tilbake militære styrker i Afghanistan og Irak.

Majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, er kjent som en nær politisk alliert av president Donald Trump, men nå får presidenten kritikk. Foto: Scott Applewhite, AP / NTB

NTB-AFP

Det er ventet at Trump i løpet av få dager vil offentliggjøre planer om å trekke tilbake 2.000 soldater fra Afghanistan og 500 fra Irak før perioden hans er over i januar.

McConnell mener det vil gi ekstremister en stor propagandaseier og at amerikanerne vender ryggen mot sine samarbeidspartnere i regionen.

Videre sier McConnell at det vil etterlate rom for Taliban å ta over i Afghanistan og at IS og al-Qaida kan bygge seg opp igjen. Han sammenligner det også med USAs «pinlige» tilbaketrekking fra Saigon i Vietnam-krigen i 1975.

McConnell er kjent som en nær politisk alliert av Trump, og det er sjelden han kritiserer presidenten offentlig. Han sier en rask tilbaketrekking vil glede dem som vil USA vondt.

Forsvarsdepartementet har ikke villet kommentere opplysninger i amerikanske medier om at de har mottatt direktiver om å forberede tilbaketrekkingen. Ifølge amerikanske medier kan planene bli offentliggjort allerede denne uken.

Dersom tilbaketrekkingen blir en realitet, vil det kun være igjen rundt 2.500 amerikanske soldater i hvert land. Militære ledere har uttrykt bekymring for at det ikke er nok til å sikre stabilitet.

Å avslutte amerikanske kriger i utlandet har vært et viktig valgløfte for Trump. Han har også tidligere sagt at han vil ha tropper hjem til jul.