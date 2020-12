FN: Behovet for nødhjelp har eksplodert på grunn av pandemien

FN sier det trengs 35 milliarder dollar i nødhjelp neste år på grunn av koronapandemien og flere mulige sultkatastrofer.

FN sier det trengs 35 milliarder dollar i nødhjelp neste år på grunn av koronapandemien og flere mulige sultkatastrofer. Foto: Carlos Giusti / AP / NTB

NTB-AFP

Den årlige FN-rapporten «Global Humanitarian Overview» for 2021 konkluderer med at 235 millioner mennesker globalt kommer til å trenge en eller annen form for nødhjelp. Det er en økning på hele 40 prosent fra i år.

– Økningen kommer nærmest utelukkende på grunn av covid-19, sier FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock.

Neste år vil 1 av 33 mennesker i verden trenge hjelp, viser rapporten, som påpeker at dersom alle hadde bodd i samme land, hadde dette vært verdens femte største nasjon.

Den årlige rapporten fra FN presenterer vanligvis et nedslående bilde av økende nødhjelpsbehov på grunn av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer. Nå advarer den om koronapandemien, som globalt har kostet 1,45 millioner mennesker livet, og som har rammet dem som «allerede lever som på en knivsegg», uforholdsmessig hardt.

– Bildet vi presenterer, er det dystreste og mørkeste perspektivet på humanitære behov i tiden fremover som vi noen gang har vist til, sier Lowcock.