Brannmenn, studenter og pensjonerte leger i frontlinjen mot smittebølge to i Øst-Europa

Øst-Europa rystes av koronaens andre smittebølge. I frontlinjen står en broket forsamling helter som støtter opp om et helsevesen som vakler under presset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Helsearbeidere i gang med å flytte en koronasmittet pasient fra intensivavdelingen på regionsykehuset i tsjekkiske Kyjov til et større sykehus i Brno. Foto: Petr David Josek/AP/NTB

NTB-AP

Mens smittetallene, dødstallene og antallet sykehusinnlagte stiger til værs i mange europeiske land, stiller soldater, studenter, brannmenn og pensjonerte leger opp for å støtte et lammet helsevesen.

– Dette er faktisk skremmende. Jeg tror at hvis vi fortsetter å se tall som øker med 20 prosent hver dag, er det intet system som kan stå imot dette, sier overlege Piotr Suwalski ved kirurgavdelingen i Polens hovedsykehus.

Det er mangel både på personell og utstyr flere steder. Polske myndigheter varsler at det bare er tolv respiratorer igjen i sykehusene som håndterer koronapasienter i og rundt hovedstaden Warszawa.

Mobiliserer hæren

Polen mobiliserer nå hæren slik at soldater kan stå for koronatestingen, og helsepersonell kan bruke tiden på å hjelpe pasientene i stedet. Ved landets hovedsykehus i Warszawa melder legene at de ser en økning i pasienter som dør av kreft og andre sykdommer, rett og slett fordi legene ikke har tid til å gi dem hjelpen de trenger.

– Antallet ofre for denne pandemien er ikke bare pasientene som dør av korona, det er også pasientene som dør fordi forholdene er endret, og også på grunn av kollapsen i helsevesenet, sier Suwalski.

Tsjekkia har et av Europas høyeste smittetrykk, og setter nå pensjonerte leger i arbeid, noe også myndighetene i Slovenia gjør. Medisinstudenter sendes ut i jobb på sykehusene, mens andre studenter oppfordres til å bidra i testarbeidet.

Folk blir testet for koronavirus i et midlertidig testsenter i Warszawa. Landet tar i bruk frivillige, brannmenn og studenter. Foto: Czarek Sokolowski/AP

– Hvem hadde ikke vært redde?

Selv om også store sykehus merker presset, er situasjonen mest kritisk i mindre sykehus i utkanten, som i Kyjov, en by sørøst i Tsjekkia med 11.000 innbyggere.

Sykehusdirektøren i byen har rykket ut på sosiale medier og bedt frivillige stille opp for å holde sykehuset på beina.

– Jeg har friske hender og bein, og dette er noe jeg som en brannmann kan gjøre, sier Antonin Kuchar, viseordfører og frivillig brannmann som nå jobber på sykehuset i byen.

– Det er umulig å erstatte legene med noen andre, fordi du trenger lang tid for å få nok erfaring til å bli en god intensivlege. Problemet er at en liten gruppe leger og sykepleiere må håndtere et stort antall pasienter på ventilatorbehandling, sier Jiri Vyhnal, som leder intensivavdelingen.

– Vi gjør alt vi kan. Men så klart vi er redde. Hvem hadde ikke vært det? sier han.