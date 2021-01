Joe Biden skaper håp for atomvåpenkontroll

WASHINGTON: I siste øyeblikk har president Joe Biden bremset et sammenbrudd for den siste store avtalen om atomvåpen. Nå venter fem år med vanskelige forhandlinger mellom Russland og USA.

Joe Biden forlenger New Start-avtalen med fem år. Foto: Evan Vucci, AP/NTB

Jacob Svendsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I løpet av ti dager kunne verden stått uten så mye som en eneste avtale for å begrense atomvåpenarsenalene i USA og Russland. Men på sin første fulle arbeidsdag i Det hvite hus traff president Joe Biden en avgjørende sikkerhetspolitisk beslutning: våpenkontrollavtalen New Start forlenges uten betingelser med fem år.

Det betyr begynnelsen på langvarige og utmattende forhandlinger om kontroll over og begrensing av de aller tyngste atomvåpnene i de to landene, og det utløser et lettelsens sukk verden over.

— Presidenten har lenge gjort det klart at New Start-avtalen er i overensstemmelse med USAs nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne forlengelsen gir mening når forholdet vårt til Russland er så motsetningsfylt som det er i dag, sier pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki.

Uten New Start ville verden for første gang på 50 år stått uten så mye som en eneste avtale om begrensing av atomvåpen mellom USA og Russland.

Baner vei for en ny avtale

New Start fra 2010 medførte at o tredjedeler av de to landenes strategiske atomvåpen ble fjernet, så arsenalene nå bare er på 1550 sprenghoder til hver. Avtalen ble underskrevet i Praha av president Barack Obama og hans daværende russiske motpart, president Dmitrij Medvedev.

New Start begrenser antallet interkontinentale atomvåpen som Russland og USA kan sende direkte i hodet på hverandre. Den omfatter både selv de atomare sprenghodene og missilene og bombeflyene som er bevæpnet med dem. Like så viktig er avtalens avsnitt om partenes rett til å kontrollere motpartens atomvåpen. Det har holdt liv i de militære kontraktene midt i konfliktene mellom Vesten og Moskva.

New Start er ikke bare den nyeste atomavtalen, det er også er en særdeles viktig avtale, fordi USA og Russland også i dag kontrollerer svimlende 90 prosent av klodens dommedagsvåpen.

Det er altså gode grunner til at Kingston Reif gjerne bruker ordet håp når man snakker med ham. Reif er direktør for nedrustingsavdelingen i tankesmia Arms Control Association (ACA) i Washington.

— Det gir håp i en tid hvor det i stor grad er bruk for det. Bidens beslutning om en femårig forlengelse uten betingelser, er den eneste riktige beslutningen etter Trumps motstand mot New Start, og våpenkontroll i det hele tatt. Nå er det tid for å arbeide mot en mer ambisiøs avtale, sier Kingston Reif.

— Det var helt nødvendig å handle raskt. Ellers ville verden meget sannsynlig stått overfor et nytt våpenkappløp med atomvåpen. Forlengelsen på fem år betyr at de eksisterende verifikasjons- og kontrollsystemene i traktaten vil fortsette, og det er i seg selv ekstremt viktig i en tid med et anspent forhold mellom de to partene.

Kingston Reif vil helst se på forlengelsen av avtalen som innledningen til en ny tid hvor det igjen blåses liv i det punkterte nettverket av nedrustings- og våpenkontrollavtaler mellom USA og Russland.

Professor Ole Wæver fra Københavns Universitet har vært med i internasjonal sikkerhetspolitikk lenge nok til at han husker utviklingen i den kalde krigens siste tiår, hvor grunnen ble lagt for nettverket av avtaler som nå kanskje kan gjenoppstå i nye former tilpasset en ny sikkerhetspolitisk virkelighet.

— Atomvåpen har vært ute av fokus i mange år. Det har vært en sterk svingning mot høyre i amerikansk politikk, og atomvåpen har simpelthen ikke vært på dagsorden. Nå er det en ny amerikansk administrasjon med kontakter hos nedrustnings- og våpenkontrollmiljøet i USA, sier han.

AFTENBLADET/POLITIKEN