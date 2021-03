New Yorks cannabis-legalisering vedtatt

New York legaliserer bruk av cannabis. Folk over 21 år får lov til å både kjøpe rusmiddelet og dyrke egne planter.

New York legaliserer bruk og produksjon av cannabis for folk over 21 år. Foto: Charles Rex Arbogast / AP / NTB

NTB-Ritzau

Begge kamre i delstatsforsamlingen hadde tirsdag godkjent et lovforslag om avkriminalisering. Demokratene har stort flertall i begge kamrene.

Forslaget innebærer blant annet at det blir lovlig med besittelse av små mengder cannabis og at rusmiddelet etter hvert kan bli tilgjengelig for regulert salg. Det må godkjennes eller bli stanset med veto av guvernør Andrew Cuomo, som allerede har varslet at forslaget vil bli godkjent.

– New York har en stolt historie som landets progressive hovedsete, og denne viktige loven vil nok en gang videreføre den arven, skrev Cuomo i en uttalelse tirsdag, der det også het at han gledet seg til å godkjenne forslaget.

Organisasjonen NORML, som arbeider for legalisering av cannabis, sier at titusenvis av mennesker i New York blir pågrepet for små overtredelser av den nåværende lovgivingen for stoffet, skriver Reuters. Brorparten er ifølge NORML unge, fattige folk fra minoritetsgrupper.

Cuomo varsler at den nye loven vil gjøre slutt på dette. I tillegg vil legaliseringen bane vei for en helt ny industri, som vil skape mellom 30.000 og 60.000 nye arbeidsplasser, heter det.

Tidligere har guvernørens kontor anslått at endringen kan gi så mye som 350 millioner dollar ekstra i skatteinntekter til New York. Det tilsvarer drøyt 3 milliarder kroner.