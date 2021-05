Toryene med sjokkseier i Labour-bastion

De konservative har overraskende vunnet suppleringsvalget til Underhuset i Labour-bastionen Hartlepool nordøst i England.

En gigantballong som forestiller statsminister Boris Johnson i Hartlepool. Foto: Owen Humphreys, AP/NTB

Suppleringsvalget er det første siden koronapandemien brøt ut og derfor en viktig pekepinn på hva velgerne synes om innsatsen til statsminister Boris Johnson.

Hartlepool i det nordlige England har aldri stemt konservativt siden valgdistriktet ble etablert i 1974. Det ligger i et område der kullgruvedrift fram til 1990-tallet var en viktig inntektskilde.

Den konservative kandidaten Jill Mortimer vant valget med nesten 52 prosent av stemmen, mens Labour-kandidaten Paul Williams bare fikk rundt 29 prosent av stemmene.

Resultatet tolkes som et nytt eksempel på at de konservative blir sterkere i områder som tradisjonelt har stemt Labour. I nasjonalvalget i 2019 gjorde toryene et stort innhogg i Labours «røde mur» i nord, blant annet på grunn av deres arbeid for å få Storbritannia ut av EU. Johnson-regjeringens nylige suksess med vaksineutrullingen har trolig også gjort dem mer populære i deler av landet.

Torsdagens suppleringsvalg ble holdt samtidig med lokale og regionale valg i både England, Skottland og Wales. Rundt 50 millioner velgere kunne bruke stemmeretten sin på det som i Storbritannia ble omtalt som Super-Torsdag. Noen av valgene hadde vært utsatt et helt år som følge av pandemien.

Resultatene fra valget på det skotske parlamentet kommer først lørdag. De kan utløse et nytt skotsk forsøk på løsrivelse fra Storbritannia.