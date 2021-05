Israelsk luftangrep jevnet mediebygg med jorden på Gazastripen

Et israelsk luftangrep har fullstendig ødelagt en bygning på Gazastripen som huset nyhetsbyrået AP og Al Jazeera. Israel hevder Hamas holdt til i bygningen.

En bygning der en rekke internasjonale medier hadde kontorer, kollapser etter et israelsk luftangrep lørdag. Foto: AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Jawwad Mahdi, som eier Jala Tower, sa at det israelske forsvaret hadde gitt ham beskjed om å forsikre seg om at alle innbyggerne ble evakuert. Han skal ha fått en time på seg til å sikre at alle hadde forlatt bygningen.

Luftangrepet skjedde en time etter at advarselen fra det israelske forsvaret kom. Ansatte i AP og andre som var i bygningen, skal ha rømt ut i panikk etter at de fikk beskjeden. Hele høyhuset, som hadde tolv etasjer, kollapset i en støvsky etter angrepet.

– Kampfly angrep et høyhus der militære enheter knyttet til den militære etterretningstjenesten til terrororganisasjonen Hamas holdt til. Bygningen huset også sivile medier, som Hamas skjuler seg bak og bruker som menneskelige skjold, het det i en uttalelse fra israelske myndigheter etter angrepet.

Tryglet om ti minutter

Samtalen mellom Jawwad Mahdi og en offiser i det israelske forsvaret ble overhørt av AFPs journalist, som skriver at han tryglet om å få 10 minutter ekstra for å gi journalistene anledning til å ta med seg utstyret sitt før de dro.

Offiseren i den andre enden nektet.

– Det er forferdelig, veldig trist, å angripe Al Jazeera og andre nyhetsbyråer, sier Wael al-Dahdouh, Al Jazeeras byråsjef i Gaza.

Et luftangrep skal også ha truffet et mål nær bygningen der mediene holdt til.

Ti drept i flyktningleir

AP var før luftangrepet i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som sa han ikke var kjent med opplysningene om at et angrep var under oppseiling.

I et annet israelsk angrep tidligere lørdag rettet mot en bygning i den tett befolkede flyktningleiren al-Shati nord på Gazastripen, ble en utvidet familie på ti drept. Dette er det dødeligste kjente enkeltangrepet i den siste konflikten mellom Israel og Hamas og andre grupper på Gazastripen.

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser at 139 personer er drept i angrep siden mandag, blant dem 39 barn. I tillegg er rundt tusen såret.