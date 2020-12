Rådgivningsgruppe anbefaler godkjenning av Modernas vaksine i USA

En ekspertgruppe anbefaler at legemiddelverket i USA gir nødgodkjenning til koronavaksinen som er utviklet av selskapet Moderna.

En frivillig testperson får Modernas vaksine i Binghamton i den amerikanske delstaten New York i juli i år. Foto: Hans Pennink / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Dermed ligger det an til at vaksinen kan bli godkjent av Food and Drug Administration i løpet av kort tid.

I så fall blir Modernas vaksine den andre koronavaksinen som godkjennes for bruk i et vestlig land.

Tidligere har vaksinen til Pfizer og Biontech fått nødgodkjenning i Storbritannia og USA. Det ventes at denne vaksinen kan bli godkjent også i EU og Norge i neste uke.

Tidligere torsdag opplyste Det europeiske legemiddelverket EMA at de har framskyndet sin vurdering av Moderna-vaksinen. En beslutning blir trolig tatt 6. januar.

Dette har vært mulig siden den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna har oversendt mer data tidligere enn planlagt.

Norge har sluttet seg til EUs prosess for godkjenning av koronavaksiner, og EMAs vurdering av Modernas vaksine vil dermed også gjelde her.

Myndighetene i Kina og Russland begynte allerede for flere måneder siden å gi egenutviklede vaksiner til enkelte utvalgte befolkningsgrupper. Disse vaksinene var imidlertid ikke testet like grundig som de som nå godkjennes i vestlige land.