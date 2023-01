Mange fryktes omkommet etter flystyrt i Nepal

Et fly med 72 personer har styrtet i Nepal. En talsmann for hæren sier at minst 16 personer er omkommet. Så langt er det ikke funnet overlevende.

Lokale innbyggere ser på stedet der flyet styrtet i Pokhara i Nepal.

NTB-AFP-Reuters

Flyet, en tomotors ATR 72, står i brann.

Det var 68 passasjerer om bord, blant dem ti utlendinger, opplyser politiet til lokale medier.

Også flyselskapet Yeti Airlines bekrefter at ti utenlandske statsborgere var om bord. En talsmann sier at de ennå ikke har fastslått deres nasjonalitet.

Utenriksdepartementet har foreløpig ikke opplysninger om hvorvidt det var nordmenn om bord.

En talsmann for hæren, Krishna Pokhara, sier at så langt er det funnet 16 omkomne.

– Vi regner med å finne flere omkomne, sier han til Reuters.

Kom fra Katmandu

Flyet styrtet mellom den gamle og nye flyplassen i Pokhara sentralt i Nepal. Det var på vei fra hovedstaden Katmandu til Pokhara. Byen ligger rundt 200 kilometer nordvest for Katmandu og er et populært utfartssted for fjellturer.

Hundrevis av redningsfolk jobbet søndag i det kuperte terrenget der flyet styrtet. Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viser at tykk, svart røyk stiger opp fra ulykkesstedet.

En politimann sier til nettavisen Lokantar at det kun er den ene vingen på flyet som er intakt.

– Brannen pågår fortsatt. Ingen er reddet. Vi forsøker å slukke brannen, sier han.

Mange flyulykker

Det er svært liten sjanse for at noen har overlevd, ifølge en lokal tjenestemann.

Nepalsk flyindustri har lenge slitt med dårlig sikkerhet, og EU har lagt ned forbud mot flyginger fra nepalske flyselskaper i sitt luftrom.

Manglende opplæring og vedlikehold av flyene er blant grunnene til den dårlige sikkerheten. De mange flyulykkene skyldes også at værforholdene i landet kan skifte svært raskt. Åtte av verdens 14 høyeste land ligger i Nepal, noe som gjør det til et svært attraktivt turistmål for klatrere fra hele verden.