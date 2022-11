Kina støtter EUs fredsbestrebelser i Ukraina

Kina støtter EUs arbeid med å få til forhandlinger som kan stanse krigen i Ukraina. President Xi Jinping advarer mot bruk av atomvåpen.

Kinas leder Xi Jinping tar imot Tysklands statsminister Olaf Scholz i Folkets store hall i Beijing.

NTB-AP

Xis uttalelser fredag kom under et møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz som er på et ti timer langt besøk i Beijing. Scholz ble tatt formelt imot av president Xi i Folkets store hall i hjertet av den kinesiske hovedstaden. Besøket er det første til Kina av en leder for et land i G7-gruppen siden utbruddet av pandemien.

Den tyske statsministerens besøk har utløst kritikk fra flere hold i hjemlandet med henvisning til det som oppfattes som Kinas stilltiende aksept av Russlands krigføring i Ukraina. Samtidig er det en pågående konflikt mellom Kina og den vestlige verden om økonomisk politikk, det kinesiske regimets brudd på menneskerettighetene og Kinas oppførsel i regionale nærområder.

Partikongress

Besøket kommer i kjølvannet av den store partikongressen i oktober, der kommunistpartiets generalsekretær ble gjenvalgt til en nye periode som Kinas leder.

Scholz dro til Beijing i spissen for en tung delegasjon av næringslivsledere, et klart uttrykk for den vekt Tyskland legger på økonomiske forbindelser med Kina, spesielt på områder som industriproduksjon og salg av biler. Mercedes-Benz alene solgte nesten 760.000 biler på det kinesiske markedet i fjor, mer enn i noe annet land.

Under sitt korte besøk ba Scholz kinesiske myndigheter om å bruke sin innflytelse til å få Russland til å avslutte krigen i Ukraina. Statsministeren kalte Kina «et mektig land» som har et ansvar for å skape fred i verden.

Fred i Ukraina

Det var ingen direkte overføring av samtalen mellom de to lederne, men ifølge den statlige kringkastingsstasjonen CCTV uttrykte Xi støtte til Tysklands og EUs bestrebelser for å få til fredssamtaler mellom Russland og Ukraina. Kina støtter også arbeidet med å få til «en balansert, effektiv og varig europeisk sikkerhetsordning», heter det.

Xi sa at det internasjonale samfunnet må appellere til alle berørte parter om å utvise fornuft og tilbakeholdenhet, samt opprette direkte kontakt så raskt som mulig. Partene må legge til rette for forhandlinger og i fellesskap motsette seg enhver bruk, eller trussel om bruk, av atomvåpen, melder CCTV.