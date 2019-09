USA vil forby smakstilsatte e-sigaretter

I en overraskende uttalelse onsdag sa president Donald Trump at han og førstedame Melania som foreldre var bekymret etter utbruddet av alvorlig lungesykdom, som kobles til e-sigaretter. Flere hundre er rapport syke og seks personer har omkommet i løpet av de siste ukene.

– Vi har begge lest om dette, mange har lest. Mennesker dør av damping, sa Trump til pressefolk i Det hvite hus.

I USA har smakstilsetninger til e-sigaretter blitt en multimilliardindustri på kort tid. Frukt- og godterismaker som «drueslush» og «jordbær-sukkerspinn» har klar appell til barn og unge, selv om det er ulovlig å selge e-sigarettutstyr til personer under 18 år.

I noen delstater er aldersgrensen 21 år.

30 dager

Trump møtte pressen sammen med USAs helseminister Alex Azar som sa at et forbud mot smakstilsatte e-sigaretter vil bli utformet i løpet av kort tid. Det vil da videre bli en 30-dagers frist før forbudet settes i kraft.

Et forbud mot smakstilsatte e-sigaretter vil innebære at alle andre smaker enn tobakkssmak blir forbudt. En undersøkelse det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration, har gjennomført viser at en firedel av amerikanske high school-elever har benyttet seg av e-sigaretter i løpet av de siste 30 dagene, tross aldersgrensen for brukerutstyr.

Undersøkelsen viser videre at et stort flertall av brukerne velger frukt, mentol eller mintsmak når de skal dampe. Smakstilsetninger som inneholder nikotin er svært avhengighetsskapende.

Må søke godkjenning

Selv om tobakkssmak fremdeles vil være tillatt å selge, understrekes det av produsentene av e-sigaretter må søke om godkjenning innen mai neste for å fortsette salget. Salget av e-sigaretter utgjorde i 2018 over 90 milliarder kroner.

Helseminister Azar varsler imidlertid at flere tiltak vil bli vurdert dersom det viser seg at ungdom går over til å bruke e-sigaretter med tobakkssmak.

Trumps initiativ får bred støtte fra både republikanske og demokratisk side. Kritikere sier det er på høy tid etter at administrasjonen ikke har tatt tak i problemet tidligere. Mandag beskyldte FDA den største produsenten av e-sigaretter, JUUL, for å ha brutt loven når de har påstått at damping er mindre skadelig enn røyking.