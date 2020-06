Medier: Trump vil trekke flere tusen soldater ut av Tyskland

President Donald Trump har bestemt seg for å hente hjem nesten 10.000 soldater som er utplassert i Tyskland, ifølge amerikanske og tyske medier.

NTB-DPA

Ifølge The Wall Street Journal har den amerikanske presidenten gitt ordre om å hente hjem 9.500 av 34.500 soldater som i dag er utplassert i Tyskland. Tyske Der Spiegel melder at han vil trekke ut mellom 5.000 og 15.000 soldater innen høsten.

Tyskland har flere amerikanske soldater enn noe annet land i Europa, og det har lenge blitt spekulert i om Trump ville trekke ut noen av dem. Blant annet siden tidligere ambassadør til Tyskland, Richard Grenell, uttalte til nyhetsbyrået DPA at det er støtende at USA må ta regningen for utplasseringen av amerikanske soldater på tysk jord, mens Tyskland bruker sine overskudd på innenrikspolitiske formål.

Opplysningene om forflytningen er ikke blitt bekreftet fra noe offisielt hold, men skaper bekymring i NATO-landet Tyskland og tas av enkelte konservative politikere i den tyske nasjonalforsamlingen til inntekt for at Europa må bli mer selvstendig i forsvarssaker.