Sri Lanka: – Islamistgruppe sto bak angrepene mot kirker og hoteller

Sri Lankas regjering navnga mandag NTJ. Dette er samme gruppe som en høytstående politisjef i landet sendte ut advarsel om ti dager før søndagens angrep. NTJ planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker, het det i varselet, som var basert på opplysninger fra utenlandsk etterretning.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Regjeringstalsmann Rajitha Senaratne sa på en pressekonferanse mandag at rapporten der varselet var blitt fremsatt, var blitt sendt rundt, men at opplysningene ikke var blitt delt med statsminister Ranil Wickremesinghe eller de øvrige statsrådene i regjeringen.

Sri Lankas president Maithripala Sirisena er også landets forsvarsminister. Han er øverste ansvarlig for landets politi og kommer fra et annet parti enn Wickremsinghe.

– Hvis vi hadde fått informasjon på forhånd, ville vi ha iverksatt tiltak. Politiets øverste leder bør gå av som følge av dette, sa Senaratne mandag.

Forholdet mellom Wickremesinghe og Sirisena har vært vanskelig etter at presidenten overraskende i oktober sparket statsministeren. Statsministeren ble gjeninnsatt av Høyesterett etter 52 dager.

Sju selvmordsbombere

Sju selvmordsbombere utførte de seks kraftige eksplosjonene søndag, opplyser kriminaltekniker Ariyananda Welianga.

Konklusjonen er basert på analyse av angripernes kroppsdeler som ble samlet inn fra åstedene. Han sier to personer var involvert i angrepet mot hotellet Shangri-La. En selvmordsbomber slo til mot hotellet Cinnamon Gard og en annen mot hotellet Kingsbury.

Videre sto en selvmordsbomber bak angrepet mot kirken St. Anthony's Shrine i Colombo. En selvmordsbomber slo til mot St. Sebastian-kirken i Negombo og en annen sprengte seg i Zion-kirken i Batticaloa.

24 pågrepet

En omfattende etterforskning er allerede i gang, og DPA meldte mandag at minst 24 personer er pågrepet så langt.

Myndighetene har foreløpig ikke sagt noe om hvem de pågrepne er. Statsminister Ranil Wickremesinghe sa søndag at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreininger. Polititalsmann Ruwan Gunasekara sa det samme mandag, og legger til at de 24 avhøres.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet.

290 drept

Mandag morgen ble tallet på drepte etter terrorangrepene på Sri Lanka justert opp til 290. I tillegg er rundt 500 såret.

I tillegg til de seks kraftig bombene var det to mindre eksplosjoner noe senere på dagen. Den ene rammet et lite hotell sør for hovedstaden Colombo, der to mennesker ble drept. I en forstad til byen skulle politiet gjennomsøke en bolig. Der sprengte en person seg og tre politimenn ble drept.

Også disse to eksplosjonene blir etterforsket.

En hjemmelaget rørbombe ble uskadeliggjort i nærheten av flyplassen sent søndag.

Portforbud

Søndag ble det innført portforbud fra klokken 18. Det varte til klokken 6 mandag morgen, da det ble hevet. Et nytt portforbud blir innført klokken 20 mandag og skal vare til klokken 4 tirsdag morgen.

Sosiale medier har periodevis blitt stengt, ifølge myndighetene for å hindre spredning av rykter og uriktig informasjon.

Det er tre dansker, to kinesere, to australiere, en japaner og åtte briter blant de drepte, i tillegg til statsborgere fra USA, Nederland, Portugal og India. Minst 35 utlendinger er blant de 290 drepte. Videre ligger 19 utlendinger på sykehus.

De danske ofrene var tre av milliardæren Anders Holch Povlsen og hans kone Annes fire barn, skriver danske medier. Holch Povlsen er Danmarks rikeste mann.

Så langt er det ikke kommet meldinger om norske dødsofre. Utenriksdepartementet har oppdatert sitt reisevarsel og fraråder alle reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige.

Fordømmes

Angrepene på Sri Lankas første påskedag fordømmes kraftig internasjonalt. Statsminister Erna Solberg (H) kaller dem avskyelige.

– Det er uhyre trist at man nå har sett flere tilfeller av angrep mot troende, både kristne kirker og muslimske fredagsbønner. Man ser at det er terroristers ønske å skape splid, sier Solberg til NRK.

Indias statsminister Narendra Modi fordømte angrepene i nabolandet på det sterkeste, noe også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å slutte seg til.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern trakk en linje til moskéangrepene i Christchurch i forrige måned der 50 mennesker ble drept. Hun understreker at alle har rett til å praktisere sin religion i trygghet.