Advokat: Assange vil samarbeide med Sverige hvis voldtektssak gjenopptas

I et intervju med Sky News hevder forsvareren at Assange aldri søkte tilflukt i Ecuadors ambassade for å komme unna svensk rettsvesen.

– Det handlet om å komme seg unna amerikansk urettferdighet. Han har samarbeidet med den svenske etterforskningen. Svensk påtalemyndighet kom til ambassaden for å høre hans forklaring. Etter det henla de saken, framholder Jennifer Robinson søndag.

– Fabrikkerte anklager

Assange har tidligere gitt uttrykk for frykt for å bli utlevert til USA hvis han først ble utlevert til Sverige. Han har også hevdet at anklagene om voldtekt og seksuelle overgrep var politisk motivert.

Advokaten avviser samtidig Ecuadors beskrivelse av Assanges oppførsel på ambassaden i London. Hun mener at påstanden om at han klinte avføring på veggene, er fabrikkert for å skape et påskudd for å tvinge ham ut av ambassaden.

Ecuadorianske myndigheter har hevdet at Assange lot være å skylle ned på toalettet, at han lot skittent undertøy ligge på badet, at han ikke vasket opp etter seg og at han lot komfyren stå på.

Mistet politisk asyl

– Ecuador har kommet med disse beskyldningene for å rettferdiggjøre den ulovlige og usedvanlige handlingen det er å la politiet komme inn i ambassaden, sier Robinson til Sky News.

WikiLeaks-grunnleggeren oppholdt seg i ambassaden i sju år, men torsdag ble den politiske beskyttelsen trukket tilbake, noe som førte til at britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham.

USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.