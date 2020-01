Trump truer Irak med sanksjoner om USA kastes ut av landet

President Donald Trump sier at USA nekter å forlate Irak uten å få betalt for landets militære investeringer, og lover sanksjoner om de blir kastet ut.

Foto: NTB Scanpix

NTB

Uttalelsen kommer etter at Iraks nasjonalforsamling søndag ba regjeringen om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen mot IS ut av landet.

– Vi har en usedvanlig dyr flybase der som kostet millioner av dollar å bygge. Vi drar ikke med mindre de betaler oss tilbake for den, sa Trump til reportere om bord flyet da han søndag var på tur hjem fra ferie.

– Om de ber oss om å dra, vil vi ilegge dem sanksjoner som de aldri har sett maken til. De vil få de iranske sanksjonene til å se tamme ut, fortsatte presidenten.

Han advarer videre Irak mot å opptre fiendtlig eller upassende.

Spent situasjon

Resolusjonen i Irak ble vedtatt to dager etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

Likvideringen har ført til en svært spent situasjon i Midtøsten, og Iran har sverget å ta hevn for angrepet, noe Trump gjentatte ganger har advart dem mot.

Søndag skrev han på Twitter at USA vil slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, om Iran angriper amerikanske personer eller mål.

Har valgt ut iranske mål

Dagen før uttalte han at USA har valgt ut 52 mulige iranske mål, om iranerne skulle gjengjelde likvideringen av Soleiman. Blant målene er flere steder av stor kulturell betydning.

Skulle slike mål angripes kan det etter internasjonal lov bli ansett som krigsforbrytelse, ifølge New York Times.

– De har lov å drepe vårt folk. De har lov å torturere og kveste vårt folk. De har lov å bruke veikantbomber og sprenge vårt folk. Og vi har ikke lov å røre deres kulturelle steder? Det fungerer ikke slik, sa Trump søndag.

