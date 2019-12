Paven oppfordrer til uselviskhet

Vær god mot andre selv om andre ikke er gode mot deg, var pave Frans sitt budskap da han holdt julemesse i Peterskirken.

Pave Frans holdt tirsdag kveld julemesse i Peterskirken i Roma. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Messen i Peterskirken julaftens kveld er en av de viktigste seremoniene i Den katolske kirke.

Det enorme kirkebygget var fullsatt, og på Petersplassen utenfor fulgte flere tusen mennesker julemessen via TV-skjermer.

– Vi må ikke vente på at våre naboer skal gjøre godt før vi er gode mot dem, for Kirken til å bli perfekt før vi elsker den, for andre til å respektere oss før vi respekterer dem, sa paven.

– Hvor ofte tenker ikke vi at Gud er god dersom vi er gode og straffer oss hvis vi er slemme? Likevel, det er ikke slik han her, for han elsker oss til tross for alle våre synder, fortsatte paven.

Budskapet fra julemessen er i tråd med det som er et av hovedelementene i Frans sin pavegjerning, nemlig at den katolske kirken må ha mindre oppmerksomhet om å håndheve sine regler og mer oppmerksomhet om å rekke ut hånden til de som vender seg bort fra den.

