Tusenvis samlet til begravelse i Soleimanis hjemby i Iran

Tusenvis av sørgende iranere er samlet til en ny massemønstring for den drepte generalen Qasem Soleimani, som nå skal begraves i sin fødeby Kerman.

Kistene med Qasem Soleimani og andre som ble drept i det amerikanske angrepet i Irak, ble omringet av sørgende iranere i Qom mandag kveld. Foto: Foto: Amir Hesaminejad/Tasnim News Agency via AP / NTB scanpix

General Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep fredag. Tirsdag begraves han i hjembyen Kerman. Foto: Foto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP / NTB scanpix

Soleimani var leder for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, men ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar.

Revolusjonsgardens leder Hossein Salami er på plass i Kerman, og foran tusenvis av svartkledde mennesker lovet han å «sette fyr» på plasser som støttes av USA.

– Død over Israel, svarte folkemengden i Soleimanis hjemby, hvor en massiv folkemengde har møtt fram, i likhet med i de andre byene som generalens kiste har vært innom de siste dagene.

Minst en million

Kisten med Soleimani ankom Kerman sørøst i landet tidlig tirsdag morgen. Dagen før tok et stort antall iranere i hovedstaden Teheran farvel med mannen som for dem var en folkehelt. Blant dem var Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei, som gråt ved kisten til generalen, som sto ham svært nær.

Det finnes ikke noe uavhengig anslag, men flyfoto og internasjonale medier anslår at minst en million mennesker fylte Teherans gater. Folkemengden var også synlig på satellittbilder.

Det er første gang i historien at Iran ærer en mann ved å holde minneseremonier i flere byer, noe som ikke engang skjedde da den islamske republikkens grunnlegger ayatolla Ruhollah Khomeini døde i 1989.

– Vi er her i dag for å vise respekt for den store kommandanten for det hellige forsvar, sier en av de sørgende som hadde reist fra byen Shiraz for å overvære begravelsen tirsdag.

Nasjonalhelt

Soleimani ble regnet som en nasjonalhelt av mange iranere, inkludert kritikere av prestestyret. USA anklager ham for å stå bak drap på amerikanske soldater i Irak og hevder han planla nye angrep like før han ble likvidert forrige uke.

I helgen tok flere hundre tusen mennesker farvel med generalen da kisten ble fraktet gjennom byen Ahvaz sørvest i Iran og deretter til sjiamuslimenes hellige by Mashhad nordøst i landet. Fra Teheran ble Soleimanis kiste transportert til Qom, landets teologiske sentrum, der det ble holdt minnestund mandag kveld.

Trusler om hevn

Det amerikanske angrepet der Soleimani ble drept i Bagdad, har ført til økte spenninger mellom Iran og USA, og det har kommet trusler i begge retninger.

USAs president Donald Trump har truet med «uproporsjonale» angrep og angrep mot iranske steder med stor kulturhistorisk verdi dersom Iran gjengjelder likvideringen av Soleimani. Iraks nasjonalforsamling har dessuten vedtatt å kaste USA-ledede militærstyrker ut av landet.

Foruten Soleimani ble minst fem andre mennesker drept i angrepet, blant dem en av lederne i den mektige paramilitære organisasjonen Folkets mobiliseringskomité i Irak.

