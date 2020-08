Stadig flere branner i Amazonas tross forbud

Amazonas i Brasil rammes av stadig flere branner, selv om det nå er forbudt å tenne på regnskogen. I våtmarksområdet Pantanal er utviklingen likeens.

Tømmer er stablet i et område av delstaten Rondônia i Brasil. Ulovlig hogst og påsatte branner er ikke bare en trussel mot naturmangfoldet i Amazonas og urbefolkningen, men også for klimaet på kloden. Bildet er tatt i september 2019. Foto: Andre Penner / AP / NTB scanpix

Offisielle tall viser at antall branner i den brasilianske delen av Amazonas har økt med over 20 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

Tallene er offentliggjort av landets romfartsinstitutt INPE, som bruker satellittovervåking til å registrere brannene. De viser at det ble registrert 6.804 branner i juli i år, mot 5.318 i juli i fjor.

Ifølge Greenpeace har det siden statistikken begynte for 15 år siden, aldri vært en dag med flere branner enn sist torsdag. Da ble det registert 1.007 branner i området.

– Ikke nok overvåking

Det er sterke forretningsinteresser knyttet til brannene, som ofte blir påtent for å rydde land til beitemarker, gruvedrift og jordbruk.

I midten av juli la miljøminister Ricardo Salles og president Jair Bolsonaro ned et 120 dager langt forbud mot å brenne områder i både Amazonas og verdens største våtmarksområde Pantanal.

Men ifølge Greenpeace-aktivisten Rômulo Batista vil forbudet ikke fungere før det gjøres mer for å overvåke situasjonen.

Bolsonaro støtter en økonomisk utnyttelse av Amazonas og er samtidig en uttalt klimaskeptiker. I fjor ble han kraftig kritisert for ikke å gjøre nok for å stanse de mange brannene som herjet regnskogen, og for igjen å ha gitt tillatelse til hogst og gruvedrift.

Branner i våtmarksområde

INPE har også registrert en kraftig økning i antall branner i verdens største våtmarksområde Pantanal, som ligger rett sør for Amazonas. I juli ble registrert 1.669 branner i den brasilianske delen, tre ganger så mange som i samme periode i fjor.

Ikke siden datainnsamlingen startet i 1998, har romfartsbyrået registrert så mange branner i området. Også i 2019 var økningen svært kraftig med seks ganger så mange branner som i 2018.

Våtmarksområdet huser et enormt artsmangfold.

Norsk hjelp innstilt

Amazonas er verdens største regnskog, og arbeidet med å bevare den regnes som svært viktig for å minske CO2-utslippene og bremse klimaendringene.

Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i Amazonas. I august i fjor ble utbetalingene stanset med henvisning til avtalebrudd fra brasiliansk side.

5 milliarder kroner som skulle brukes til å bevare regnskogen, står fortsatt ubrukt på en konto i den brasilianske utviklingsbanken.