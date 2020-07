Melding om skyting ved marked nord for Paris

Meldingene om skyting på et marked i Paris-forstaden Argenteuil avkreftes av fransk politi, som opplyser at det var snakk om et knivslagsmål.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NTB

– Det var et slagsmål mellom to hjemløse personer, det er sånn som ofte skjer, sier pressevakten for det nasjonale politiet i Frankrike til VG.

Det ble brukt kniv i slagsmålet, og en person er ifølge politiet skadd, tvitrer Newsweeks korrespondent i Frankrike, Chantal Da Silva.

Flere personer som oppga å være i området meldte søndag om skyting og panikk, en det skal ifølge politiet ikke ha blitt løsnet skudd.

Argenteuil er en av de mest folkerike forstedene av Paris og nesten hver fjerde innbygger er innvandrer.

I mai kom det til harde sammenstøt mellom politiet og ungdommer som satte fyr på biler i forstaden, angivelig utløst av en politijakt som kostet en ung motorsyklist livet.