Det hvite hus: Vitenskap skal ikke hindre skoleåpning

Mange skoler i USA tviler på om de vil gjenåpne til høsten, men Det hvite hus insisterer på at de skal, og at vitenskapen ikke må stå i veien for gjenåpning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ni år gamle Story Collins og hennes mor Heather Correia gir sin støtte til lærerne og protesterer mot at skolene skal gjenåpnes i Florida midt i koronapandemien. Foto: Bob Self / Florida Times-Union via AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Det er president Donald Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany som torsdag gjorde det klart at skolene skal åpne.

Hun ble spurt hva Trump ville si til foreldre som er bekymret etter at flere skoledistrikter har meldt at kun vil tilby onlineundervisning på grunn av den store økningen av tilfeller av koronavirus.

– Presidenten har sagt tydelig at han vil at skolene gjenåpner. Når han sier gjenåpne, mener han gjenåpne fullstendig. Barn skal ha muligheten til å gå på skole hver dag, svarte hun.

– Vitenskapen skal ikke stå i veien for det, la hun til.

McEnany påpeker at mange andre land har begynt å sende barna tilbake på skolen, men det ble ikke nevnt hvilke land hun sikter til, eller at det stort sett gjelder der man har fått kontroll over viruset.

I løpet av den siste måneden har mange delstater opplevd en kraftig økning i antall smittede, særlig i sør og vest, og særlig der guvernørene har gjenåpnet samfunnet for tidlig.

Ifølge Centers for Disease Control er 6,4 prosent av alle smittede i USA barn under 18 år, det vil si om lag 228.000 mindreårige. I Florida er hvert tredje barn som testes, smittet.