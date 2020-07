Dom ventet mot russisk historiker som avdekket massegraver

Den russiske historikeren Jurij Dmitirev, som har dokumentert massegraver fra Stalins tid ved makten, får trolig dommen sin onsdag. Han er tiltalt for overgrep.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Josef Stalin ledet Sovjetunionen fra 1924 til sin død i 1953. Millioner døde i fangeleirer, sult og politiske utrenskninger under hans styre. Foto: IWM / NTB scanpix

NTB-TT-AFP

Dmitirievs forsvarer sier tiltalen om seksuelle overgrep mot en adoptivdatter er fabrikkert for å straffe historikeren for arbeidet han har gjort med massegravene. EU har stilt spørsmål ved anklagene mot Dmitriev, og menneskerettsorganisasjoner har siden den første pågripelsen i 2016 krevd at han blir løslatt. Historikeren ble først tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale, men ble frikjent i 2018. Kort tid etterpå ble han pågrepet på nytt.

Aktor, som fastholder at saken er basert på beviser og ikke politikk, har bedt om 15 års fengsel for Dmitriev.

64-åringen har oppdaget og dokumentert en massegrav nordvest i Russland med tusenvis av lik fra Josef Stalins regjeringstid. Dmitriev nekter straffskyld, og tilhengerne sier han har blitt et mål fordi han har vist fram hva som skjedde under den tidligere Sovjetlederens tid ved makten.

Den russiske regjeringen avviser at den er involvert i saken.