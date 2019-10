USA og Tyrkia gir syriske kurdere fem dager på seg til å trekke seg ut av buffersone

Det er foreløpig uklart når kampene skal opphøre, og Tyrkias utenriksminister sier at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

USAs president Donald Trump sendte visepresident Mike Pence til Ankara ens ærend for å få i stand en avtale med president Recep Tayyip Erdogan.

Etter mer enn fire timer med møter, der også utenriksminister Mike Pompeo og Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien deltok, kunngjorde Pence en avtale. Han sa at hensikten var å avslutte blodsutgytelsen som Tyrkias offensiv mot den syriskkurdiske YPG-militsen nordøst i Syria har forårsaket.

USA og Tyrkia har inngått en avtale om at tyrkerne setter militæroffensiven på pause i fem døgn, slik at YPG-militsen kan trekke seg ut av området som Tyrkia vil gjøre om til en buffersone.

Pence ville ikke si om avtalen innebærer at USA for andre gang på en uke snur ryggen til kurderne som i fem år har kjempet sammen med USA for å bekjempe IS.

Trump kaller det «en stor dag for sivilisasjonen».

Mange drept

Søndag fikk amerikanske soldater som var utstasjonert sammen med kurdisk milits nordøst i Syria, ordre fra Trump om å trekke seg ut. Den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der YPG-militsen inngår, sto dermed uten støtte fra amerikanske allierte.

Kurdiske styrker kunngjorde samtidig en desperat avtale med regimet i Damaskus, som sendte soldater og russisk støtte til regionen for å hindre den tyrkiske framrykkingen.

I de påfølgende dagene raste kampene mellom tyrkiske soldater og tyrkiskstøttet milits på den ene siden og YPG-milits på den andre.

Nesten 500 mennesker er blitt drept siden offensiven startet 9. oktober, blant dem mange sivile, og flesteparten av ofrene er kurdere, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sikkerhetssone

Avtalen med USA gir tyrkerne det de hele tiden har sagt de ville ha. Forskjellen er at kurdisk milits får fem dager på seg til å forlate det som skal bli en tyrkisk «sikkerhetssone».

Etter at kurdiske styrker har trukket seg ut, skal Tyrkia forplikte seg til permanent våpenhvile, men er ikke forpliktet til å trekke sine styrker ut av Syria.

Tyrkia slipper nye sanksjoner fra USA, og når permanent våpenhvile er på plass, blir Tyrkia belønnet med at USA fjerner nåværende sanksjoner.

Dermed kan Erdogans innfri sitt mål om å etablere en buffersone fra den tyrkiske grensen og 32 kilometer inn i Syria, over en strekning på 444 kilometer nordøst i Syria.

– Vi anerkjenner viktigheten og betydningen av en sikkerhetssone, sa Pence og la til at USA og Tyrkia er enige om viktigheten av å beskytte religiøse minoriteter som kristne og yazidier.

– Vi skal få på plass fred og sikkerhet i regionen. Det er jeg sikker på, sa Pence.

– Ingen våpenhvile

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu slår fast at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa han torsdag kveld.

Cavusoglu sa at USA og Tyrkia er enige om at den syriskkurdiske militsen YPG, som av Tyrkia anses for å være en terrorgruppe, skal ødelegge sine festningsverk langs grensen.

YPG-militsen har inngått i den kurdiskdominerte alliansen SDF, som i fem år var USAs allierte i krigen mot IS i Syria. YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.