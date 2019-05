Marokko-rettssaken utsatt for andre gang

24 menn er tiltalt for å være involvert i drapene på norske Ueland og danske Vesterager Jespersen, som ble drept 17. desember i fjor. De to turistene var på fottur til Nord-Afrikas høyeste fjell Jebel Toubkal i Marokko.

Torsdagens utsettelse skyldes at bistandsadvokaten til Vesteragers familie mente at den marrokanske staten, som ansvarlig for sikkerheten i landet, skal stilles ansvarlig for å betale erstatning til familie, skriver VG. Dermed er det behov for mer tid, slik at den marokkanske stat kan få oppnevnt en forsvarer.

Torsdag møtte de tiltalte i retten i Marokko, og etter en drøy time etter at retten ble satt klokken 12, opplyste dommeren at rettssaken utsettes, ifølge Stavanger Aftenblad.

Fire av de mistenkte er tiltalt for å gjennomføre eller medvirke til selve drapene og risikerer dødsstraff selv om Marokko ikke har henrettet noen på 25 år. En sveitsisk-spansk mann anklages for å ha trent dem opp. De 19 andre er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrororganisasjon.

Lette etter turister i fjellet

Ifølge tiltalen hadde de hovedmistenkte, som antas å ha vært inspirert av IS, tatt seg til området noen mil utenfor Marrakech for å drepe turister.

Mennene skal ha hatt ønsker om å slutte seg til islamistgruppa IS i Syria, men valgte heller å begå terrorhandling på marokkansk jord, skriver VG. IS har ikke påtatt seg ansvaret for drapene.

De hovedmistenkte har ifølge avisen selv forklart i avhør at de valgte bort en rekke turister fordi de var i følge med guider eller lokale innbyggere. Da de fant Ueland og Jespersen ved foten av Toubkal, skal to av de drapstiltalte ha utført drapene, mens den tredje filmet den mye omtalte drapsvideoen. Den fjerde hadde allerede forlatt gruppen og dratt tilbake til Marrakech.

Politiet pågrep raskt en av de tiltalte i Marrakech kort tid etter at drapene ble oppdaget. Noen dager senere ble ytterligere tre personer pågrepet da de forsøkte å forlate byen med en buss. De fire er i alderen 25 til 33 år og vokste opp under sparsomme kår med begrenset skolegang, ifølge nyhetsbyrået AFP. Alle har til felles at de relativt nylig konverterte til radikal og konservativ salafisme.

– De drapstiltalte er også ofre

Advokat Hafida Maksaoui, forsvarer til de fire hovedmennene, sier at selv om det ikke går an å unnskylde klientenes handlinger, er også de drapstiltalte ofre i saken.

– Mine klienter har flere fellestrekk. De er fattige. De har knapt skolegang. De er arbeidsløse. De har blitt hjernevasket. De trodde virkelig at de ville komme til paradis om de utførte en terrorhandling. Nå er de fortvilet. De angrer fryktelig på det de gjorde, men det er for sent, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Hun trekker også fram at klientene har samarbeidet med politiet, og at de har erkjent straffskyld. Likevel regner hun det som sannsynlig at tre av de fire drapstiltalte vil bli dømt til døden.

Rettssaken skulle opprinnelig ha begynt 2. mai, men ble utsatt etter at forsvarsadvokatene krevde mer tid på å forberede seg. Nå er den altså utsatt nok en gang, og det er foreløpig høyst uklart hvor lenge rettssprossesen vil vare.