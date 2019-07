Hongkong-politiet skjøt gummikuler og tåregass mot demonstranter

Protestene var denne gangen rettet mot triadene, etter at hvitkledde medlemmer av den beryktede mafiaen forrige helg gikk til angrep på demokratiforkjempere på togstasjonen i Yuen Long. Området ligger nær Hongkongs grense til Kina. 45 mennesker ble såret, én alvorlig.

Yuen Longs gater ble til et hav av paraplyer da tusenvis av demonstranter lørdag ettermiddag deltok i en fredelig demonstrasjon. Politiet hadde på forhånd nedlagt et sjeldent protestforbud i Hongkong, som rystes av territoriets alvorligste politiske krise i nyere tid.

Under tre timer etter at marsjen hadde startet, begynte politiet å bruke tåregass for å spre demonstranter som nektet å forlate området. Mindre grupper med aktivister, mange av dem iført hjelm og bærende på skjold, konfronterte senere politiet og anklaget dem for å beskytte triadene.

Alvorlige skader

Noen av demonstrantene kastet steiner og andre gjenstander, en gruppe omringet en politibil, og situasjonen ble stadig mer anspent.

Senere på kvelden skjøt politiet gummikuler og tåregass mot rundt 200 demonstranter som var igjen. De brukte paraplyer for å beskytte seg mot kulene.

Andre steder jaget opprørspoliti demonstranter inn på togstasjonen og slo dem med batonger og skjold da de forsøkte å flykte gjennom bygningen, skriver nyhetsbyrået DPA. Blodpøler lå igjen på gulvet etter kampene.

Helsemyndighetene opplyser at ni personer ble skadd, og tilstanden er alvorlig for fem av dem.

Truet med fengsel

Sent lørdag kveld advarte politiet demonstrantene som var igjen om at de risikerer fem års fengsel dersom de ikke forlater stasjonen.

Demonstrantene hadde ikke tillatelse til å demonstrere. Begrunnelsen var at politiet fryktet sammenstøt mellom demonstranter og lokale innbyggere i Yuen Long. Ifølge en av arrangørene deltok over 200.000 mennesker i lørdagens protestmarsj. Politiet har ikke oppgitt noen anslag.

Yuen Long ligger i et område hvor flere distrikter er kjent for forbindelser til triadene og sterk støtte til det pro-kinesiske etablissementet.

Tolv personer er pågrepet og satt i varetekt etter hendelsen i Yuen Long forrige helg, ni av dem angivelige medlemmer av triadene.

Politisk krise

Politiet har fått kraftig kritikk for ikke å ha rykket ut tidsnok til å forsvare demonstrantene.

– Hongkong-politiet kjenner loven og bryter loven, ropte demonstrantene lørdag.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert fredelig mot den Beijing-vennlige regjeringen. Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene mot myndighetene har fortsatt. Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997.