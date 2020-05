Biden avviser overgrepsanklage

Joe Biden sier at anklagen mot ham ikke er sann og at overgrepet aldri skjedde.

USAs tidligere visepresident Joe Biden avviser anklagen fra Tara Reade. Foto: Paul Sancya / AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

– Nei, dette er ikke sant. Jeg sier det helt klart, dette skjedde aldri, sier Biden til TV-kanalen MSNBC. Den tidligere visepresidenten ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg.

Det er første gang han selv kommenterer anklagen som en tidligere medarbeider har fremmet mot ham. Saken innebærer en vanskelig politisk balansegang for Demokratene, som tidligere har støttet opp om kvinner som fremmet lignende anklager mot sentrale republikanere, blant andre president Donald Trump og den konservative høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh.

Saken gjelder Tara Reade, en tidligere ansatt i Bidens stab i Senatet mens han var senator for Delaware på 90-tallet. Hun sier at Biden forgrep seg på henne ved ett tilfelle på 1990-tallet.

Politisk trykk

Republikanerne med president Donald Trump i spissen bruker nå saken for det den er verdt, og Trump-vennlige medier som TV-kanalen Fox News har ryddet stor plass til den. For demokratene er frykten at den kan få en lignende virkning som saken om angivelige lovbrudd knyttet til Hillary Clintons epostserver fikk i 2016.

Republikanerne er på sin side bekymret for sviktende oppslutning om president Trump i valgåret, og håper saken kan gi dem politisk drahjelp.

I nettstedet FiveThirtyEights sammenregning av meningsmålinger, har presidenten nå støtte fra 43,4 prosent, mens 50,6 prosent ikke er fornøyd. En liten opptur på meningsmålingene i begynnelsen av april i forbindelse med koronapandemien ser ut til å være visket ut.

– Må lyttes til

Uttalelsene til TV-kanalen er i tråd med en uttalelse Biden offentliggjorde tidligere fredag. Den tidligere visepresidenten understreker samtidig at kvinner som kommer med overgrepsanklager, bør bli lyttet til, og at historiene deres bør bli undersøkt på en ordentlig måte.

Han sier også at hans viktigste medarbeidere i Senatet på 90-tallet alle har avvist at de kjenner til historien. Han nevner at flere nyhetsredaksjoner har gravd i Reades anklager, uten å ha funnet tidligere ansatte som kan bekrefte anklagene på noe vis.

Klage

– Hun har sagt at hun leverte inn en klage om den angivelige hendelsen i 1993, sier Biden.

– Hun har imidlertid ikke noen kopi av denne angivelige klagen. Papirene fra min tid i Senatet som jeg har donert til Universitetet i Delaware, inneholder ikke personalopplysninger. Det eneste stedet en klage av denne typen kan være, er i nasjonalarkivet, sier Biden.

Oppmerksomheten om saken har økt de siste dagene etter at to bekjente av Reade sa at hun tidligere har fortalt dem deler av anklagene hun nå retter mot Biden.