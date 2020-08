Hun er den nye sjefen

BAKGRUNN: Dersom Joe Biden mener det, når han hevder å være en overgangsfigur, betyr det nødvendigvis at Kamala Harris er den nye sjefen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Like amerikansk som eplepai: Kamala Harris taler på digitalt drive-in-landsmøte. Foto: Michael Dwyer / AP

I så tilfelle står Det demokratiske partiet solid plantet i sentrum av amerikansk politikk, med en velgerbase som i hovedsak består av velutdannede middelklassevelgere, kvinnelige velgere, yngre velgere og fargede velgere. Men det er ikke godt nok. For å vinne valget må andre grupper med, for eksempel arbeiderklassevelgerne.

Trump ranet til seg mange av Demokratenes tidligere arbeidervelgere i 2016, med løfter om flere arbeidsplaser som følge av færre restriksjoner - ikke minst på miljøfronten - og av reforhandlede handelsavtaler. Donald Trump har fått mye av dette på plass, men koronapandemien og den negative innvirkningen den har på økonomien, samt det faktum at Donald Trump er den han er, gjør at Joe Biden ifølge meningsmålingene ligger an til å kapre avgjørende arbeiderstemmer ved årets valg.

Men hvordan skal Kamala Harris styre gjennom neste sving?

Historiske Harris

Jeg skal ikke avfeie henne som en farget Hillary, men hennes viktige tale på tredje dag av Demokratenes landsmøte bygde ingen broer til partiets progressive venstrefløy, der mange av de yngre velgerne befinner seg. California-juristen er som nevnt heller ingen arbeidermagnet, men hun scorer blant velgere med latinamerikansk bakgrunn - ikke minst fordi hun står for en liberal innvandringspolitikk. Det er da noe.

– Jeg godtar nominasjonen som visepresidentkandidat, sa Kamala Harris i sin 18 minutter lange tale torsdag morgen, norsk tid.

Dermed er hun historisk, som den første fargede kvinnen i en slik rolle.

– Alle skal være velkommen, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi kommer fra eller hvem vi elsker, sa Harris, som la til at det ikke finnes noen vaksine mot rasisme.

Rasistiske mobbere

I USA finner vi systemisk rasisme med røtter tilbake til slaveriet. President Donald Trump er ikke noe unntak. Han har for eksempel trukket både Barack Obamas og Kamala Harris’ bakgrunn som amerikanskfødte borgere i tvil, og i USAs høyreorienterte medier hagler det med rasistiske ufinheter mot Kamala Harris for tiden. Den meste utbredte ufinheten er kanskje den mest lavpannede: At hun ikke er mørk nok i huden, til faktisk å være en svart amerikaner.

Fox News’ Mark Levin har klargjort for seerne at Kamala Harris «ikke er en ekte afroamerikaner, siden hun ikke har røtter blant landets slaver», et rasistisk utsagn han deler med den høyreradikale radioverten Rush Limbaugh, som sier at hun måtte hatt «slaveblod i årene, for å være ekte afroamerikaner». Kamala Harris’ foreldre har indisk og jamaicansk bakgrunn.

Forresten, mon tro hvordan folk av afrikansk herkomst kom til å havne på den karibiske øya Jamaica? Det kan ikke være imponerende karakterer i historiefaget som har skaffet Limbaugh og Levin fast arbeid.

Klima og våpen

Høyresidens klimafornektelser og våpenentusiasme kom i vinden og fikk skudd for baugen, denne tredje dagen av Demokratenes landsmøte, da miljøpolitikk og våpenkontroll endelig sto på timeplanen. Unge kvinner hadde hovedrollene i sekvenser som demonstrerer hvilken avgrunn det faktisk er mellom Republikanerne og Demokratene på disse områdene.

Identitets- og kjønnspolitikk ble også tatt opp torsdag, passende nok siden det er 100 år siden kvinner omsider fikk stemmerett i USA. Når Kamala Harris nå offisielt er USAs første fargede, kvinnelige visepresidentkandidat - er kvinnelige velgere av alle farger og valører dermed invitert til å gjøre et historisk valg 3. november.

Det er bare slik Kamala Harris faktisk kan bli sjef.

