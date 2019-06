Afrikanske migranter holdt i flere måneder i søppelfylt ørkenleir i Libya

Afrikanerne bodde i den omgjorte hangaren, som var fylt med søppel og dekket av mugg og kloakk, i flere måneder. Der hadde de kun noen bøtter med vann på deling og knapt nok mat til overleve. De forteller at mer enn 20 personer døde som følge av sult og sykdom.

Migrantene og deres advokater anklager nå FNs hjelpeorganisasjoner for å ikke ha reagert fort nok på måten de ble behandlet på.

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at de ikke har vært i stand til å komme til anlegget, som er drevet av en av Libyas mange militser, fordi kommandanten med ansvar for anlegget nektet dem adgang.