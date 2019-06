Tysklands største netthandelssted for narkotika stengt

En over ett år lang innsats ligger bak aksjonen mot Chemical Revolution, et nettsted som solgte amfetamin, kokain, heroin, cannabis, ecstasy, LSD og andre syntetiske narkotiske stoffer, opplyste tysk politi i en uttalelse fredag.

Nettstedet godtok kryptovalutaen bitcoin fra sine brukere. Det hadde vært i drift siden september 2017. En 26 år gammel tysker som ble varetektsfengslet i mai, skal ha vært ansvarlig for nettstedet.

De øvrige ble pågrepet mellom februar og mai i år. Åtte tyskere, to polakker og en nederlender, sto ifølge politiet for innkjøp, pakking, transport og distribusjon av narkotika til nettstedets kunder.

Tysk politi har samarbeidet med kolleger i Polen, Nederland, Frankrike og Spania.

Politiets uttalelse fredag nevner ikke noe om hvor store mengder narkotika nettstedet har solgt, eller noe om inntektene, fram til det ble stengt.

Tyske etterforskere mener at Chemical Revolution også solgte narkotika til Wall Street Market, et nettsted som skal ha vært det nest største i verden på det såkalte mørke nettet. Wall Street Market solgte narkotika, falske dokumenter og skadelig programvare. Tysk politi aksjonerte mot det i mai i år. Da ble det avdekket over 1 million kundekontoer, over 5.000 registrerte selgere og over 60.000 objekter som var til salgs.