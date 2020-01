FN: Barn av IS-krigere må hentes ut fra Syria

SYRIA: En gruppe FN-granskere sier barn av IS-krigere må hentes hjem fra Syria, og at barna kan komme til å ta skade om foreldrene blir fratatt statsborgerskapet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Et barn i den beryktede al-Hol-leiren kikker ut gjennom gjerdet. Foto: Issam Abdallah, Reuters/Scanpix

NTB

Granskerne, kjent som Commission of Inquiry for Syria, har siden 2011 gransket den syriske borgerkrigen. I en ny rapport heter det at barna i Syria er i en «særdeles utrygg» situasjon, fordi de ofte mangler identifikasjonspapirer.

«Dette setter deres rett til en nasjonalitet i fare, forhindrer familiegjenforening, og gjør dem mer utsatt for utnyttelse og mishandling», står det i rapporten.

29.000 barn

UNICEF anslo i 2019 at det var om lag 29.000 barn av fremmedkrigere i Syria. 20.000 av disse var fra Irak, og de fleste var under tolv år gamle.

Etter IS-kalifatets kollaps i fjor ble fremmedkrigere fra nesten 50 land pågrepet i Syria og Irak. FN-kommisjonen ber regjeringer om å anerkjenne dokumenter utgitt av ikke-statlige aktører, for eksempel IS, og andre vitnesbyrd, slik at barna kan skaffe seg gyldige dokumenter.

Marie-Dominique Parent fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyste til EU-parlamentet i november at mellom 700 og 750 barn med tilknytning til europeiske land var i leirer nordøst i Syria. 300 av dem ble sagt å være franske.

Flere land har begynt å hente hjem slike barn – både med og uten foreldre – på humanitært grunnlag.

Retter kritikk mot europeiske land

FN-etterforskerne kritiserer land som tar statsborgerskapet fra folk som mistenkes for å være IS-krigere, deriblant Storbritannia, Danmark og Frankrike.

I rapporten heter det at praksisen har «påvirket barna negativt, inkludert deres mulighet til å utøve grunnleggende menneskerettigheter».

– Landene har klart definerte obligasjoner for å beskytte barn, blant annet fra det å bli statsløse. Å ikke holde fast ved slike fundamentale prinsipper, innebærer en klar ansvarsfraskrivelse, sier Hanny Megally i FNs Syria-granskingskommisjon.

Rapporten retter også kritikk mot flere lands planer om å hente hjem barn uten deres mødre, og skriver at det kan stride mot det å ivareta barnets beste interesser.

Ifølge VG skulle Norge torsdag hente hjem en kvinne, som skal ha sverget troskap til IS, og hennes to barn, fordi kvinnens fem år gamle sønn er alvorlig syk. (NTB)

Publisert: Publisert 16. januar 2020 21:58

Les også

Mest lest akkurat nå