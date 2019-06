79 skadd i eksplosjon på bombefabrikk i Russland

Representanter for Kristall-fabrikken sier til nyhetsbyrået Interfax at fem personer som var på jobb på stedet da eksplosjonen inntraff, er blitt brakt i sikkerhet. Viseguvernøren i regionen Nizjnij Novgorod, Dmitrij Krasnov, opplyser imidlertid til statlig russisk TV at to personer er savnet.

Ulykkesstedet ligger rundt 400 kilometer øst for Moskva. Fabrikken produserer bomber for det russiske forsvaret og sprengstoff til sivilt bruk. Det brøt ut brann etter eksplosjonen.

De 79 som er rammet har lette eller moderate skader, opplyser en kilde i det lokale helsevesenet til nyhetsbyrået TASS.

– 38 er fabrikkarbeidere og 41 andre innbyggere i byen. Det er ingen barn blant de skadde, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene. Totalt er 15 innlagt på sykehus, men skadene skal ikke være livstruende for noen av dem.

180 hus i nærheten fikk skader i eksplosjonen. I tillegg til de mange bolighusene, er også fem fabrikkbygninger rammet.

En etterforskning av mulige brudd på sikkerhetsreglene er satt i gang, og lokale redningstjenester opplyser at mer enn 300 personer og 50 kjøretøy deltar i opprydningsarbeidet etter ulykken.

Fabrikken ble bygget i 1953. Bilder i sosiale medier viser en røyksøyle som stiger opp fra bygningen etter eksplosjonen.