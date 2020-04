Mange koronasmittede har ingen symptomer

Fire av fem som får påvist koronasmitte, har ingen symptomer, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Det er i strid med hva WHO har antatt.

Alle som ankommer Kina blir nå testet for koronaviruset, og testene viser at fire av fem som tester positivt, ikke har noen symptomer. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Verdens helseorganisasjon (WHO) har til nå antatt at det er relativt uvanlig å ikke få symptomer dersom man smittes av koronaviruset.

Nye opplysninger fra Kina viser derimot at fire av fem som tester positivt, overhodet ikke viser tegn til å være syke.

Kina tester nå alle som ankommer landet, og alt den første dagen viste det seg at 130 av de 166 som fikk påvist smitte, var helt uten symptomer, ifølge det britiske legetidsskriftet BMJ.

Er over alt

Epidemiologen Tom Jefferson ved Centre for Evidence-Based Medicine ved universitetet i Oxford kaller de kinesiske funnene «svært, svært viktige».

– Selv om de bommer med 10 prosent, tyder dette på at viruset er overalt. Dersom, og jeg understreker dersom disse funnene er representative, så må vi spørre oss selv: Hvorfor i helvete stenger vi ned alt, spør han.

I omløp lenger

Jefferson tror ikke at koronaviruset som forårsaker covid-19, først oppsto i den kinesiske byen Wuhan i november, men at det har vært i omløp mye lenger, og at store deler av befolkningen alt har vært eksponert for det.

Avisen South China Morning Post, som viser til hemmeligstemplede data, skriver at Kina alt har påvist 43.000 tilfeller av såkalt asymptomatisk smitte.

Dette er stikk i strid med rapporten fra WHO i februar, der det heter at smitte uten symptomer «er relativt uvanlig» og ikke noen større kilde til ytterligere smittespredning.

Underbygger

De siste ukene har det fra flere hold blitt påpekt at det slett ikke er uvanlig at smittede er symptomfrie, noe som underbygges av de kinesiske funnene.

Professor i klinisk immunologi ved universitetet i Firenze i Italia, Sergio Romagnani, er en av dem som har hevdet at de fleste som tester positivt, er uten symptomer.

Den konklusjonen trakk han etter å ha ledet arbeidet med å teste rundt 3.000 innbyggere i en totalt isolert landsby nord i Italia.