Imam tiltalt for homsehets på Jylland

Det opplyser dansk påtalemyndighet i en pressemelding fredag.

I flere avisintervjuer sommeren 2016 sammenlignet den 49 år gamle imamen homofili med pedofili og sodomi. Han ble anmeldt av organisasjonen Anmeldhad.dk, og nå mener påtalemyndigheten at uttalelsene er så grove at de bør prøves for en domstol.

Imamens uttalelser kom etter massakren i Orlando i USA, der 49 personer ble drept i et terrorangrep mot en nattklubb med mange homofile gjester.

Han har i ettertid trukket uttalelsene tilbake og ønsker ikke å forsvare ordbruken.