Ny-republikanere bekymrer konservative

MELLOMVALGET: I flere delstater stiller republikanerne med unge, libertarianske kandidater som er under den mystiske teknologimilliardæren Peter Thiels vinger. Det ser ut som et forsøk på å legge et ideologisk lag til Trump-bevegelsen. Spørsmålet er om velgerne er klar for det.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden