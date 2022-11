En politimann drept i Brussel – myndighetene sier det trolig er et terrorangrep

En politimann er knivstukket og drept i Brussel i det som myndighetene omtaler som et trolig terrorangrep.

Politi på stedet etter knivangrepet i Brussel.

NTB-AP

Ifølge flere belgiske medier ropte gjerningsmannen Allahu akbar før angrepet.

Knivstikkingen skjedde ved Gare du Nord i den belgiske hovedstaden. En annen politibetjent er skadd.

En tjenestemann som ikke vil bli navngitt, sier til nyhetsbyrået AP at det er et mistenkt terrorangrep.

Angriperen ble skudd og fraktet til sykehus, opplyser politiet ifølge Le Soir. Ifølge avisa ble den drepte politimannen knivstukket i nakken.

Flere medier skriver at angriperen ropte «Allahu akbar» (arabisk for Gud er stor). Belgias innenriksminister Annelies Verlinden skriver på Twitter at det er et forferdelig drama.

– Denne hendelsen knuser hjertet mitt. Mine tanker går først og fremst til de nærmeste, til medlemmene av politidistriktet og hele politiet, skriver hun og legger til at hun følger situasjonen tett.

– Slik vold er uakseptabelt, skriver hun.

Belgias statsminister Alexander De Croo sender kondolanser til familien og vennene til den drepte politimannen.

– Våre politifolk risikerer sine liv hver dag for å sikre tryggheten til våre borgere. Dagens tragedie viser det nok en gang, sier han.