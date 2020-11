Antifa­scis­tisk demon­stra­sjonstog i Washington i natt

WASHINGTON: Rundt midnatt, lokal tid, akkurat da litt av futten var i ferd med å fisle ut av de festivalaktige scenene ved Det hvite hus, ble temperaturen skrudd opp et hakk.

Antifascistene kom ut i gatene og gikk i demonstrasjonstog gjennom hovedstadens gater. Det ble ropt slagord som «Black Lives Matter» og «You Can’t Stop the Revolution». Det oppsto ingen tumulter, men noen av demonstrantene skjøt opp fyrverkeri.

Aftenbladet fulgte hundrevis av Antifa-aktivister gjennom gatene. Politiet holdt en lav profil og sørget for at det hele gikk fredelig for seg.

Foto: Jarle Aasland