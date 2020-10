– Hvis Trump vinner, mister vi trua på framtiden

– Om Trump vinner, mister vi trua på samfunnet og framtiden. Det sier 18-årige Sarah Bailey på Duke University i Durham. – Trump redder oss fra sosialismen, sier Tex Murphey i Asheboro. Kontrastene er store i vippestaten Nord-Carolina.

Durham/Asheboro – Nord-Carolina: Sarah Bailey og venninnen Nathalie Louis skal på time ved Duke University i Durham. Universitetet er rangert som verdens åttende beste og har fostret en rekke Nobelprisvinnere. Begge er 18 år og har allerede forhåndsstemt - og de har stemt på Joe Biden.

Nathalie Louis og Sarah Bailey er 18 år og blant få heldige som får komme på campus å studere ved Duke University. Foto: Rune Petter Ness

- Det viktigste nå er miljøsaken, og pandemien. Dette er første gang jeg har fulgt med på en valgkamp. Foreldrene mine har faktisk trøstet meg med at det ikke vanligvis er slik, forteller Nathalie.

Sarah og Nathalie er heldige, de er førsteårsstudenter og får dermed adgang til den ærverdige campusen på Duke University. Den er nydelig med gotisk arkitektur, nyklipte plener og ekorn i gigantiske lønnetrær. Men alt er ikke som det pleier på campus.

Det er nesten ikke folk her.

Tex Murphey, opprinnelig fra Texas er bruktbilselger i Asheboro. Han stoler på at Donald Trumps rutine vil gi de beste resultatene for USA. Foto: Rune Petter Ness

- Pandemien gjør at halvparten må studere hjemmefra, forklarer campus-arbeider Anthony Galiani. Den middelaldrende reiseglade mannen med venner i Europa, skammer seg, forteller han. Han forteller han så et skilt ved veien som oppsummerte hans holdning til det hele. «Dump the liar».

Studentene Sarah og Nathalie er oppgitt over at USA er blitt et splittet og polarisert samfunn. Likevel er begge er optimistiske på framtiden.

- Det er derfor vi går her på Duke. Vi vil ta ansvar og prøve å gjøre USA bedre. På sikt, sier Nathalie og Sarah.

Det splittede USA i lommeformat

Å komme til Durham er litt som å komme til Trondheim. En mellomstor by med mye identitet knyttet til utdanning og innovasjon. Plenene i villastrøkene er imidlertid ikke som på Singsaker. De er pepret med Biden/Harris-skilt og en og annen heftig Halloween-installasjon.

Biden/Harris-plakat i Durham. Foto: Rune Petter Ness

Det er ikke slump som har ført oss hit.

Byen med to velrennomerte universitet og en rekke tech-selskaper er stedet i Nord-Carolina der flest stemte på Hilary Clinton ved forrige valg. 77 prosent stemte på Clinton – i enkelte valgkretser fikk hun over 90 prosent.

Til «Trump-land» på en time

Men vippestaten er ikke bare hightech og campus.

En times kjøretur i hvilken som helst retning bringer deg til småsteder der over 70 prosent stemte på Donald Trump i 2016, viser valgoversiktene.

Asheboro i Randolph fylke, en time på motorveien sørvest, er Durahams rake motsetning. Her stemte 76,5% på Trump i 2016. Trump/Pence-skiltene står tettere her, det samme gjør bilforretningene, verkstedene og bensinstasjonene. Nesten ingen har munnbind.

Tex Murphey, opprinnelig fra Texas er bruktbilselger i Asheboro.

- Hvis demokratene vinner får vi sosialisme. Så enkelt er det.

Tex Murphey, opprinnelig fra Texas, er bruktbilselger i Asheboro - og Trump-velger. Foto: Rune Petter Ness

For Murphey er Trump forsikringen mot sosialisme – og han stoler på Trump fordi han har erfaring fra forretningslivet.

- Jobbe for føda

Lenger ned i Asheboro, på en grusplass med dusinvis av trailere, møter vi Jeff Cook. Han er sjef for en trailersjåførskole. Unge vordende trailersjåfører strener rundt, noen henger på hjørnet. Noen ser inn i motorrommet på en av de digre snutetrailerne.

Jeff Cook er sjef for en trailersjåførskole i Asheboro. Han mener Trump har best politikk, men at presidenten må skjerpe seg på sosiale medier. - Han kunne gjort mer for å samle landet, mener Cook. Foto: Rune Petter Ness

– For meg er skatt viktigst. Ja, vi skal sørge for de syke og de gamle, men ikke arbeide og betale skatt for at andre skal slippe å arbeide. Det er det disse ungdommene skal gjøre i livene sine. Jobbe for føda på veien i USA, sier Cook.

Han har stemt republikansk hele livet, som han sier. Han er litt bekymret.

- Jeg har demokratiske venner, og vi kan snakke sammen, altså. Men de hører ikke på Trumps politikk. De bare makter ikke mannen.

- Har Trump noe av skylda for det selv?

- Ja. Det er det jeg liker minst med presidenten. Alt det han skriver på sosiale medier. Han kunne gjort en bedre jobb med å samle landet. Nå er det altfor mye splittelse og hat. Slik skal det ikke være i USA, sier Cook.

- Narsissistisk rasist

Durham og Asheboro er det splittede USA i lommeformat.

Cortney Pringley og Charlane Gibson jobber som farmasøyt-teknikkere ved universitetssykehuset i Durham. De stemmer på Joe Biden og mener Donald Trump har feilet i håndteringen av koronapandemien. – Vi er et industrialisert land og burde taklet dette mye bedre. Trump har ingen plan, sukker Pringley. Foto: Rune Petter Ness

Mens farmasøyten Cortney Pringley vi møter utenfor universitetssykehuset i Durham mener at president Donald Trump er en narsissistisk rasist og landet sårt trenger en ny retning, så sier bilselger Murphy i Asheboro at Trump er redningen fra sosialismen og at han får for mye kritikk for koronahåndteringen.

Stor mobilisering

Det vises at det snart er valg. Særlig i Durham.

Mens mange er kritiske til det amerikanske valgsystemet, så må man la seg imponere av hvordan studentbyen går foran og legger til rette for velgerne. Velger-apper som veileder deg, gratis valgbusser og stort offentlig engasjement i å få folk til å stemme. «No Bull i Voted», er slagordet på skiltene ved valglokalene og på klistremerker.

Også de lokale heltene i baseballlaget Durham Bulls er på lag når folket skal stemme.

Tirsdag hadde over 90 000 av de stemmeberettigede (38 prosent) allerede stemt i Durham. 10 000 av disse på valglokalet på Duke University.

Der møter vi Frances Curran. Hun har nettopp fått «No Bull»-klistermerket på genseren. Bak henne går vaskeren Vicky Welsh rundt i verneutstyr og spriter valgavlukkene. Curran har valgt å stemme på forhånd for å unngå koronarisikoen i et trangt valglokale på valgdagen.

Frances Curran har nettopp stemt og Vicky Welsh har spritet valgavlukket for neste velger. – Donald Trump har mobilisert de unge og minoriteter til å stemme på Biden, sier Curran, som også stemte på Biden tirsdag. Foto: Rune Petter Ness

- Dette er et valg hvor særlig minoriteter og de unge har blitt mobilisert. Det er Donald Trump som sørger for det. Jeg har en sønn på 18, som forteller at alle vennene hans skal stemme.

- USA virker som et splittet samfunn. Hva er medisinen som skal til for å føre dere sammen igjen?

- Trump har skapt så mye splittelse at jeg er redd det ikke vil bli mer samhold om Joe Biden vinner. Men det er et første skritt og det må bli bedre med tiden, sier Curran før hun går ut i det fine høstværet.

Kjemper om Nord-Carolina

Staten North-Carolina presser seg inn som en kile fra den liberale østkysten, og inn mot de knallrøde statene i Midt-Vesten. Og på veien vestover, fint spredt utover, ligger moderne storbyer som blå øyer i et hav av røde fylker og byer. Til sammen gjør dette Nord-Carolina til en typisk «lilla-stat». Trump vant med 3,5 prosent i 2016. Nå måles han til å tape med like mye eller mer.

For selv om Durham er ødeland for Trump, så er Nord-Carolina en kampsone for både hans og Joe Bidens kampanjer.

I dagene før Adresseavisen kom på besøk har staten blitt nedrent av presidentkandidatene. Donald Trump har ikke råd til å tape den tradisjonelt republikanske staten og har vært på stemmesanking åtte ganger siden august. Søndag sto visepresidenten Mike Pence i striregnet i Kinston litt lenger sør i staten, mens halve staben hans ligger koronasyke. Trump-kampanjen har ikke råd til å tape Nord-Carolina.

Joe Biden hadde ett av sine beskjedne arrangement i Durham forrige uke. Mest oppmerksomhet fikk presidentkandidatens stopp på lokale Cook Out der Biden kjøpe sjokolade og vanilje milkshake til seg og barnebarnet.

Siste måling viser at Durhams mobilisering og storbyenes omfavnelse av Biden kan føre til at staten blir demokratisk 3. november. Det har bare skjedd en gang før de siste 40 årene. Tirsdag måles demokratene til å ha 66 prosents sjanse til å vinne staten. Trump har 34 prosents sjanse, ifølge Fivethirtyeight.com.