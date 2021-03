EMA anbefaler ikke å begrense bruk av AstraZeneca-vaksinen

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har ikke kunnet påvise noen årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, men avviser ikke at det er en kobling.

EMA har ikke funnet en årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, men utelukker det ikke. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Leder for Det europeiske legemiddelverket (EMA), Emer Cooke, sier EMA ikke har funnet grunnlag for å anbefale å begrense bruken av AstraZeneca-vaksinen. Foto: Yves Herman / AP / NTB

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, sier til NTB at bruken av AstraZeneca-vaksinen må overvåkes nøye. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Så langt har gjennomgangen ikke identifisert noen spesifikke risikofaktorer, som alder, kjønn eller medisinsk historikk, med blodpropp, opplyser EMA i en kunngjøring i forbindelse med et møte i tilsynets sikkerhetskomité (PRAC) onsdag.

– En årsakssammenheng er ikke bevist, men er mulig og skal analyseres videre, understreker de.

EMA skal i neste uke legge fram nye anbefalinger om bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Flere land, deriblant Norge, satte bruken av AstraZeneca på pause mens det utredes om vaksinen kan knyttes til en sjelden form for blodpropp og lavt antall blodplater.

62 sjeldne blodpropptilfeller

EMA-sjef Emer Cooke opplyste onsdag at de foreløpig har gransket 62 tilfeller av den sjeldne blodproppvarianten som har forekommet blant 9,2 millioner som har fått AstraZeneca-vaksinen i EU/EØS. Blant de 62 har det vært 14 dødsfall.

– I henhold til nåværende kunnskap, finnes det ikke bevis som kan underbygge en beslutning om å begrense bruken av vaksinen i noen befolkningsgruppe, sa Cooke.

Tirsdag ble det kjent at det er registrert 31 tilfeller av alvorlig blodpropp og ni dødsfall blant vaksinerte i Tyskland, som nå ikke lenger tilbyr vaksinen til personer under 60. Det sjeldne sykdomsforløpet beskrives som likt det som er sett i flere tilfeller i Norge, der forskere ved Rikshospitalet har konkludert med at det trolig skyldes vaksinen.

I kunngjøringen onsdag understreket EMA at «fordelene av AstraZeneca-vaksinen i å forhindre covid-19, med risikoen for sykehusinnleggelse og død, overgår risikoen for bivirkninger».

Legemiddelverket: – Må overvåkes

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket mener likevel at det er grunn til å passe på.

– At tallet er 62 er tragisk, sier Madsen til NTB.

– Hvis man ser på bakgrunnen hos dem som er vaksinert er dette åpenbart sjeldne hendelser, for det er mange som er vaksinert. Men det er veldig alvorlig for dem som blir rammet av dette, legger han til.

Madsen påpeker at det nå er viktig med grundig overvåking og innhenting av så mye data som mulig fremover.

– Men vi må vite mer om aldersfordeling, forekomst (hos de vaksinerte), og ha tall på hvor mange som er vaksinerte i hvert enkelt land, sier han.