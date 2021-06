Ekspert varslet om skader på bygning som raste i Miami

En sakkyndig ekspert advarte mot strukturelle skader allerede i 2018 på bygningen som raste sammen like nord for Miami Beach.

Bilder av folk det ikke er gjort rede for, er hengt opp på gjerder rundt blokka som kollapset i Surfside i Florida. Foto: Pedro Portal / Miami Herald via AP / NTB

Det florerer med forskjellige teorier, fra synkehull til saltvann i betongen, om hvorfor den tolv etasjer høye blokka i Surfside, nord på Miami Beach-øya, raste sammen uten noe forhåndsvarsel natt til fredag.

Redningsmannskaper leter febrilsk i bygningsmassene etter nærmere 160 mennesker som ennå ikke gjort rede for.

New York Times melder lørdag at en ekspert allerede for tre år siden ba eierne av bygget reparere sprukne støttepilarer og sement i oppløsning, og arbeidet skulle starte da bygningen falt sammen.

Eksperten fant alarmerende strukturskade på betongen under svømmebassenget og omfattende sprekkdannelser og oppløsning av betongpilarer, bjelker og vegger i parkeringskjelleren under bygget.

Ekspertens rapport utgjorde grunnlaget for planene om millionopprustning av bygget som snart skulle starte.

Champlain Towers South Condo-bygget etter at deler av den ene siden raste sammen. Foto: Pedro Portal / Miami Herald via AP / NTB

Mange teorier

Ordføreren i Miami-Dade-fylket, Daniella Levine Cava, sier at hun ikke har sett noe som tyder på synkehull under bygget, noe som er vanlig andre steder i Florida, og heller ikke tegn til noe kriminelt, som en bombe.

Det foregikk reparasjonsarbeider på taket av bygget i ukene før kollapsen, men det anses ikke som en sannsynlig årsak, og heller ikke vibrasjoner fra byggearbeid i nærheten.

Det er påvist at bakken i Surfside, har sunket de siste årene, men det har vært undersøkt før, og det er ikke funnet alvorlige skader på grunn av det i byens bygninger.

Salt og saltvann

Søkelyset har i stedet vært mer og mer på salt og saltvann som kan ha ført til oppløsning av betongen og rust i armeringsjernet.

Det 40 år gamle bygget ligger like ved stranda i Surfside, og klimaendringer har de siste årene ført til at vannstanden i havet har steget og at saltvann har trengt inn i bakken under bygget, ikke minst i forbindelse med orkaner og høyt tidevann som skjer stadig oftere.

Eksperten New York Times viser til, Frank Morabito, mener at den saltholdige luften langs kysten i Sør-Florida har bidratt til oppløsningstendensene i betongen.

– Selv om noe av skadene er mindre, bør forverringen av betongen repareres i løpet av kort tid, skrev han i sin rapport. Han antydet ikke at bygget kunne kollapse, men sa at reparasjoner trengtes for å «opprettholde bygningens strukturelle integritet».

Brannmannskaper leter etter savnede i restene av bygget som raste sammen i Surfside ved Miami Beach. Foto: Pedro Portal / Miami Herald via AP / NTB

Konstruksjonsfeil

Morabito viste at det var alvorlige skader på det vanntette betonglaget under svømmebassenget og innkjørselen, og at et av problemene var at betongen var lagt flatt i stedet for skrånende slik at vannet kunne renne av.

Det kalte han en alvorlig konstruksjonsfeil, som det ville være ekstremt dyrt å rette opp i.

Årsaken er trolig å finne i bunnen av den ti meter høye haugen av knust betong og forvridd armeringsjern, men det kan gå lang tid ekspertene får tilgang til bygningsmassene der redningsmannskapene fortsatt håper de skal finne folk i live.

Foto: Pedro Portal / Miami Herald

Bilder av savnede

På gjerder i kvartalene rundt er det hengt opp bilder av folk det ikke er gjort rede for, og ett sted er det oppstått et lite minnested med stearinlys og blomster og en liten madonnafigur.

To store kraner er satt inn for å løfte bort bygningsrester, mens brannmannskaper borer seg inn fra parkeringsgarasjen under. Når kranene stopper, klatrer brannmenn opp for å fjerne mindre rester med hånd i håp om å finne luftlommer der folk kan ligge.

Foreløpig er det bare meldt om fire omkomne, men til sammen 159 mennesker er ikke gjort rede for. Slektninger er kommet til Surfside fra hele USA og andre land for å følge med på redningsarbeidet.

