Blir Merkel Europas siste landsmoder?

Angela Merkel har sittet 15 år ved makten, og neste år går hun av med pensjon. Blir det også slutten for æraen med langvarige lederskap i Europa?

Når Angela Merkel, kjent som «Mutti» i Tyskland, går av som statsminister i 2021 tror professor i statsvitenskap Rutger Lindahl at det vil markere slutten på en æra med langtidssittende ledere. foto: Hannibal Hanschke / AP / NTB

Merkel er i dag et unntak i EU og andre vestlige demokratier. Siden hun 22. november 2005 ble Tysklands første kvinnelige statsminister, har hun regjert i Europas største økonomi sammenhengende i 15 år.

Hun gikk i sin tid med det noe umusikalske og nedlatende kallenavnet Helmut Kohls «lille jente», men greide likevel å utmanøvrere både Kohl og de rivalene i partiet for å bli statsminister, og tok med seg erfaringene sine fra livet i DDR inn i det vestligdominerte politiske Berlin.

Siden har det gått 15 år – og Merkel er mer populær enn noensinne. De senere årene har hun fått et mer smigrende kallenavn, nemlig «Mutti» – mor.

Raske endringer

At forbundskansleren har blitt noe av en tysk landsmoder, er vanskelig å benekte. Spørsmålet er om hun er den siste av sitt slag.

– Samfunnet er i dag i rask endring. Kravene til politikere og politikken øker, og ledere er mye mer utsatt som individer, som symboler for politikken. Det gjør at jeg tror få personer utenfor de rene diktatorenes kretser kommer til å ha så lange lederperioder, sier Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Flere av 1900-tallets store europeiske reformprosjekter er vanskelig å forestille seg med den raske endringen i ledelsen som preger politikken i mange land i dag. I Tyskland er det for eksempel vanskelig å se for seg den økonomiske utviklingen («Wirtschaftswunder») under rekordårene etter krigen uten duoen Adenauer-Erhard.

Interne motsetninger

– I fremtiden vil kanskje også denne typen store endringsprosesser bli sjeldne, og erstattet av engangsinnsats og større oppmerksomhet rundt enkeltsaker, mener Lindahl.

En slik utvikling vil i så fall gå hånd i hånd med dynamikken i de store tyske partiene, Merkels CDU og sosialdemokratiske SPD, som begge i dag preges av sterke interne motsetninger.

Når partimedlemmene har vanskelig for å komme til enighet om en tydelig politisk linje, øker sannsynligheten for et fenomen som allerede har blitt vanligere i den tyske politikken, nemlig at partienes leder og kanslerkandidat er to ulike personer.

I så fall må man stort sett i forkant av hvert valg forsøke å finne den mest passende kandidaten som kan lanseres som partiets eller koalisjonens statsminister. Omstillingen følger med tidsånden. Selv embetsperioder på ti år kommer nok til å være sjeldne, tror Lindahl.

Tysklands statsminister Angela Merkel holder en tale i det Tyske parlamentet i oktober i år. Til neste år står hun ikke på gjenvalg, og Tyskland vil for første gang siden 2005 få en ny statsleder. Foto: Markus Schreiber / NTB

legemliggjør stabilitet

så hvordan har da Merkel lyktes med å holde seg så lenge ved makten? Kanskje gjennom å legemliggjøring en egenskap som mange tyskere holder høyere enn alt annet: stabilitet.

– Det finnes en frykt for instabilitet, med inflasjon, arbeidsløshet og uroligheter. Merkel har stått for stabilitet. Det gjorde også ledere som Willy Brandt, og Helmut Kohl, som var litt stor og raus også – en mann som red ut stormen, sier Lindahl.

De urolige 20- og 30-årene med inflasjon, arbeidsløshet og nazismens framvekst og den påfølgende verdenskrigen som la landet i grus, er bakgrunnen for den tyske lengselen etter stabilitet.

– Jeg tror også mangelen på klesstil, teft og ekstravaganse har appellert til veldig mange tyskere, som mente at dette ikke er en politiker som vil skinne og kose seg på høyeste nivå, men en tante som virkelig jobber. En «Mutti», en mor, fortsetter professoren.

Passerte Adenauer

Allerede i fjor gikk Merkel forbi forbundsrepublikkens fader Konrad Adenauer, som satt ved makten i fjorten år fra 1949 til 1963. Skulle regjeringsdannelsen etter valget i september 2021 ta lang tid, kan hun også passere Kohl, og dermed bli Tysklands lengstsittende kansler noensinne.

Det vil uansett markere slutten på Merkels tid som Tysklands statsleder, og kanskje også slutten på en æra i europeisk politikk.

