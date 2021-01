Trump stilles for riksrett for andre gang

Flertallet i Representantenes hus har stemt for å stille president Donald Trump for riksrett, tiltalt for å oppildne til opprør.

Speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi på vei tilbake til sitt kontor etter å ha innledet debatten om riksrett. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Avstemningen i Washington fant sted etter flere timers intens debatt onsdag.

Da nesten alle stemmene var telt opp, hadde 221 demokrater og 10 republikanere stemt ja. 217 stemmer var nødvendig for flertall.

Dermed oversendes riksrettstiltalen til Senatet som har som oppgave å behandle den og dømme eller frikjenne presidenten.

Senatet trer ikke sammen før 19. januar, dagen før Joe Biden tas i ed som neste president i USA. Dermed blir riksrettstiltalen neppe behandlet før Trump har gått av.