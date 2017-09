Valglokalene åpnet i Tyskland

Valglokalene åpnet klokka 8 søndag morgen.

Nylige meningsmålinger viser at statsminister Angela Merkels CDU/CSU ligger an til å få mellom 36 og 38 prosent, mens Martin Schulz' sosialdemokrater SPD får mellom 21 og 23 prosent.

Slik har det vært i flere måneder for de to partiene som i dag utgjør regjeringskoalisjonen. Begge partiene ligger an til å miste et par prosentpoeng i forhold til forrige valg, men avstanden dem imellom er bemerkelsesverdig uforandret.

Mellom de fire småpartiene som utgjør opposisjonen i Tyskland er det derimot skarp kniving, en kniving som kan avgjøre om CDU-SPD-koalisjonen fortsetter, eller om CDU eller SPD går fra hverandre og finner andre partnere.

Hver dag skifter forholdet mellom høyreliberale FDP, De grønne, venstrepartiet Die Linke og høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland (AfD).

Alle målinger viser at AfD for første gang kommer inn i Forbundsdagen og dermed blir det første partiet til høyre for CDU og CSU med sete i nasjonalforsamlingen siden krigen.