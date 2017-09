Kushner brukte privat epost i Det hvite hus

Det bekreftet Kushners advokat Abbe Lowell søndag. Saken ble først omtalt av nettavisen Politico.

Kontoen skal ha blitt brukt til å motta eller svare på færre enn hundre eposter mellom januar og august i år. Alle epostene som ikke var av personlig karakter, ble videresendt til Kushners offisielle epostkonto i Det hvite hus, ifølge Lowell.

Trump og andre republikanere har ofte kritisert Hillary Clinton for å ha brukt en privat epostserver da hun var utenriksminister. I valgkampen i fjor hevdet Trump at saken var så alvorlig at Clinton burde fengsles.

Det føderale politiet FBI gransket saken, men anbefalte ikke at det ble tatt ut tiltale mot Clinton. FBI fastslo likevel at hun hadde vært svært uforsiktig i sin håndtering av sensitiv informasjon.

Kilder som Politico har snakket med, mener Kushners bruk av sin private epostkonto kan ha vært i strid med en lov som skal sørge for at alle dokumenter knyttet til amerikanske presidenter arkiveres. Det er imidlertid ikke kommet fram opplysninger som tyder på at hans eposter inneholdt sensitiv eller hemmelig informasjon.