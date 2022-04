Eksperter tror utfordringene står i kø for Macron

Emmanuel Macron vant enn større seier enn forventet i det franske presidentvalget. Men han kan ikke senke skuldrene enda, ifølge Frankrike-eksperter.

NTB-Marie De Rosa

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Frankrikes nyvalgte president står overfor flere store utfordringer i tiden som kommer, påpeker eksperter.

Noe av det første han må ta tak i, er den store misnøyen som kom til uttrykk gjennom årets presidentvalg, påpeker førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Oslo.

Misfornøyde velgere

Macron ble gjenvalgt med 58,5 prosent av stemmene. Motkandidat Marine Le Pen fikk i 41,5 prosent av stemmene.

Det er en betydelig styrking fra presidentvalget i 2017, da Le Pen fikk 33 prosent av stemmene, påpeker Orban.

Han viser også til den lave valgdeltakelsen. Drøyt 28 prosent av velgerne valgte å sitte hjemme på valgdagen.

– Det betyr at et vesentlig del av befolkningen er lei. De kjenner seg ikke igjen i hans politikk eller i Le Pens politikk. Disse velgerne må adresseres og man må komme opp med en politikk som tar hensyn til årets valgresultater, sier Orban.

– Man må sørge for en stø økonomisk kurs, og man er nødt til å få gjort noe med de sosiale og geografiske ulikhetene i landet, sier Orban.

Lover å samle folket

Heller ikke professor George Chabert ved NTNU mener Macron nødvendigvis har sikret seg en solid seier.

– Macron ble valgt ikke fordi Macron ble valgt, men fordi Le Pen ikke ble valgt, sier Chabert.

Selv lovet Macron å samle folket da han talte til et hav av tilhengere på Champ de Mars foran Eiffeltårnet søndag kveld.

– Jeg vet at mange franskmenn stemte på meg for å stanse det ytre høyre. Jeg vil også takke dem, og si til dem at deres stemme gir meg en plikt, sa Macron.

– Mine tanker går også til de som ikke stemte, til de som ikke klarte bestemme seg, til de som stemte på Marine Le Pen. Jeg forstår hennes skuffelse i kveld, sa presidenten.

Trenger flertall i parlamentet

Foruten misfornøyde velgere må Macron om kort tid også hanskes med et viktig parlamentsvalg.

– Det Macron trenger nå, er å befeste sin posisjon som nyvalgt president. For å gjøre det, må han vinne parlamentsvalget i juni, sier Orban.

– Han trenger et solid flertall i nasjonalforsamlingen for å kunne vedta lover, sier Orban.

I motsatt fall har praksisen i Frankrike vært at presidenten utpeker en ny statsminister fra opposisjonen.

– Hvis det skjer, vil det redusere hans maktbasis, sier Orban.

Et annet usikkerhetsmoment er hvordan opposisjonen vil te seg fremover, påpeker professor Raino Malnes ved Universitetet i Oslo.

– Det store spørsmålet er om partiene på venstresiden vil samarbeide om å fordele valgkretsene mellom seg, sier Malnes.

– Men samarbeidsklimaet på venstresiden er ikke bra.

Spår oppvask for Le Pen

Når det kommer til den tapende part, nemlig Marine Le Pen og hennes høyrepopulistiske parti Nasjonal samling, spår Malnes oppvask.

– Hadde hun tapt med en ørliten margin, ville hun kommet styrket fra det. Nå kommer hun svekket fra det, sier Malnes og fortsetter:

– Det er tid for et oppgjør i partiet og jeg tror Le Pen vil bli utfordret. Spørsmålet er hvem som vil utfordre henne.