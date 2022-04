Savnet enøyd katt funnet på oljeplattform i Nordsjøen

En katt som i fem år har vært savnet fra familiehjemmet sitt i Skottland, er funnet på en oljeplattform utenfor østkysten av den skotske småbyen Peterhead.

NTB-AFP-DPA

Den svarte, enøyde katten ble for noen dager siden funnet inne i en konteiner om bord på oljeriggen, opplyser dyrebeskyttelsen i Skottland. Pusen ble fredag fløyet tilbake til land i helikopter.

Katten har trolig i lengre tid streifet rundt i området rundt fengselet i Peterhead, som ligger ved havnen. Avisen Guardian skriver at katten har fått god pleie av de ansatte i fengselet.

På et eller annet vis har den forvillet seg inn i en konteiner og blitt med da den ble fraktet ut til plattformen.

Vel tilbake på land ble den sjekket av en dyrlege som fant ut at den var ID-merket. Det viste seg at katten heter Dexter, og at den hadde vært savnet siden 2017. Den er nå gjenforent med sin eier, som er henrykt over å få kjæledeggen sin tilbake.