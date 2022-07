Minkskandalen: Ingen utsikt til riksrett, men støtteparti krever nyvalg i Danmark

Støttepartiene sørger trolig for at regjeringen i Danmark ikke blir felt som følge av minkskandalen. Men betingelsen er at det blir folketingsvalg til høsten.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen møtte pressen sammen med justisminister Mattias Tesfaye og helseminister Magnus Heunicke fredag.

Millioner av mink ble avlivet i Danmark i slutten av 2020.

Den sosialdemokratiske regjeringens støttepartier ga lørdag beskjed om at de ikke vil støtte noen prosesser som kan føre til riksrett mot regjeringen i kjølvannet av minkskandalen.

Budskapet fra Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre er avgjørende etter at en granskingskommisjon torsdag kom med kraftig kritikk mot Mette Frederiksens regjering for håndteringen av saken.

Det trengs nemlig flertall i Folketinget for å kreve at de kritiske konklusjonene fra kommisjonen blir overlevert til et uavhengig juridisk granskingsorgan. Det kunne i siste instans ført til riksrettstiltale mot statsministeren eller andre regjeringsmedlemmer.

Stiller krav om valg

Men den borgerlige opposisjonen får ikke flertall for sitt krav om en uavhengig advokatvurdering av Minkkommisjonens rapport. Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen krever imidlertid at regjeringen utlyser nyvalg etter sommerferien. Aller senest må det skje ved Folketingets gjenåpning 4. oktober. Hvis ikke vil De radikale stemme for mistillit mot regjeringen, ifølge Nielsen.

I minkkommisjonens rapport het det blant annet at statsministeren villedet folket grovt på en pressekonferanse i 2020. Da opplyste hun at Danmarks 15 til 17 millioner mink skulle avlives. Begrunnelsen var en mutasjon av koronaviruset som hadde spredd seg fra mink til mennesker.

Også en rekke høytstående embetsfolk fikk massiv kritikk i den 1.700 sider lange granskingsrapporten. Kommisjonen hadde ikke mandat til å ta stilling til hvorvidt statsministeren og regjeringen handlet grovt uaktsomt, eller om det er grunnlag for å reise riksrettssak.

Beklaget

Fredag frikjente Frederiksen seg selv da hun og fire andre ministre møtte pressen for å kommentere rapporten.

– Jeg vil fremheve at kommisjonen bekrefter det jeg selv har sagt under hele forløpet. Nemlig at jeg som statsminister ikke visste at det ikke var hjemmel, sa Frederiksen med henvisning til at det ikke var lovhjemmel for masseavlivningen.

– Jeg har overholdt min sannhetsplikt og har ikke hatt til hensikt å si noe som ikke var korrekt, sa statsministeren, som også beklaget for feil som er begått.

Danmark avlivet over 15 millioner dyr etter at regjeringen i 2020 besluttet at alle mink skulle avlives. Den danske minknæringen hadde fram til da vært verdensledende i flere tiår.