Justisministeren må svare om drapene som ikke regnes med

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) må møte i Stortinget for å begrunne den manglende registreringen av drap på nordmenn i utlandet. Hun må også svare for myndighetenes rutiner for oppfølging av pårørende i denne type saker.

Både Høyre og SV mener det bør opprettes et drapsregister som også inkluderer drap på nordmenn i utlandet. Representanter for de to partiene mener det er nødvendig å se nærmere på rutinene for å ivareta behovene til etterlatte i slike saker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp