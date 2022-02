Frankrike – Hard kamp om velgerne på Frankrikes ytre høyre

Paris: Marine Le Pen kjemper desperat for nok en sjanse til å bli Frankrikes nye president ved valget i april.

Marine Le Pen, lederen av det franske Rassemblement National under et valgkampanjemøte i Reims nylig.

Marine Le Pen har prøvd litt av hvert i sitt lange politiske liv. Hun har overlevd et attentat mot familiens bolig, hun har sett familien sin gå i oppløsning da hennes fars parti, Front National, ble splittet, og hun har opplevd et dramatisk brudd med sin far etter at hun overtok partiet i 2011 og forsøkte å gi det en respektabel fasade under det nye navnet Rassemblement National.

Nå gjentar historien seg, med hatefulle oppgjør kun få uker før presidentvalget 10. og 24. april.

– Marine Le Pen er oppbrukt, og velgerne likegyldige til henne. De husker hennes elendige prestasjon i duellen med Macron før andre omgang av presidentvalget for fem år siden, lød det i forrige uke fra Nicolas Bay, medlem av EU-parlamentet for Marine Le Pens parti og partiets tidligere generalsekretær.

Anklager om sabotasje

Både han, tre andre av partiets EU-parlamentarikere og en senator meldte seg omgående inn hos Marine Le Pens konkurrent, journalisten og forfatteren Éric Zemmour, som har et enda mer radikalt program enn Le Pen og forsøker å bli det ytre høyres kandidat i andre runde av presidentvalget – på Marine Le Pens bekostning.

I meningsmålingene er Marine Le Pen fortsatt nummer to bak president Emmanuel Macron. Hun har 16 prosent oppslutning, Macron 26 prosent. Men Éric Zemmour nærmer seg med 15 prosent, side om side med den borgerlige kandidaten Valérie Pécresse. Nå anklager Marine Le Pen sine motstandere i partiet for å «sabotere» henne ved å utsette sine partibytter til like før valget for å skape usikkerhet.

Éric Zemmour byr sine nye venner velkommen.

– Marine Le Pen har gjort seg selv uaktuell ved å mykne opp sitt program i håp om å tiltrekke seg stemmer. Men franskmennene vil ha klare løsninger, for vårt land er i ferd med å bli overtatt av muslimer, sa Zemmour forrige helg, før et arrangement i den nordfranske byen Lille.

På arrangementet, som hadde 7 000 deltakere, ble Zemmours krav om øyeblikkelig utvisning av ulovlige innvandrere og arbeidsledige utlendinger hilst med jubelrop.

Kampen på sosiale medier

På nøyaktig samme tid samlet Marine Le Pen 4 000 mennesker i Reims, hvor en av hennes nærmeste støttespillere, ordfører Steeve Briois i nordfranske Hénin-Beaumont og tidligere medlem av Europaparlamentet, kategorisk avviste at partiet er rammet av panikk.

– Se på folk her i salen. Se de menneskene som har valgt ordførere fra vårt parti i mellomstore byer som min, eller i Perpignan med over 100 000 innbyggere. Det er vanlige mennesker, lønnsmottakere og arbeidsledige. Dem møter du ikke hos Éric Zemmour. Det er de som avgjør valget, sa Briois til Politiken i en analyse som er delvis korrekt.

Mange av Zemmours velgere er selvstendig næringsdrivende, mellomledere og funksjonerer som er tett forbundet med bevegelsene som kjemper mot retten til abort og likekjønnede ekteskap.

Disse gruppene, som for få år siden klarte å mobilisere langt over 100.000 mennesker i en demonstrasjon mot likekjønnede ekteskap i Paris, tok tidligere stor plass i Marine Le Pens parti. Men hun har brutt med dem for lenge siden, og nå søker de tilflukt hos Zemmour, som i forrige uke karakteriserte Le Pens parti som en «forsamling lavtlønnede og arbeidsledige». Han kritiserer også hennes beslutning om å ikke være uttalt EU-skeptisk.

Flere undersøkelser viser at Marine Le Pen også i år vil være den kandidaten som tiltrekker seg flest arbeidere og arbeidsledige. Programmet hennes har en sosial dimensjon, mens Éric Zemmour er ultraliberal og påroper seg arven fra ultraliberalistiske ikoner som president Ronald Reagan og statsminister Margaret Thatcher.

Enhver form for dagpenger og velferdsytelser vil på kort tid bli kuttet til et minimum, og innvandrere vil bli utvist av landet om de ikke har jobb, om Zemmour får viljen sin.

Med mulig støtte fra brede arbeidergrupper har Marine Le Pen derfor de beste sjansene i den høyreekstremistiske borgerkrigen, for franskmennene vil ikke gå med på velferdskutt. Men det avgjørende spørsmålet blir velgernes engasjement.

– Problemet til både Marine Le Pen på ytre høyre og den ytre venstrefløyen er valgdeltakelsen. I de siste valgene har deres velgere – arbeidere og unge – blitt hjemme på valgdagen. Og om de gjør det igjen, blir det alvorlig for Marine Le Pen, sier Philippe Breton, professor i kommunikasjon ved Universitetet i Strasbourg.

Evnen til å mobilisere mulige sofavelgere blir derfor avgjørende. Den medievante Éric Zemmour satser på sosiale medier.

– Zemmour fremstår som kul, men bak masken finner vi det ytre høyres tradisjonelle temaer, lød det i forrige uke fra kommunikasjonseksperten Raphaël Llorca.

Dem har Marine Le Pen nå hentet frem igjen, som følge av presset fra konkurrenten. Derfor mener professor Philippe Breton at hun nå har en fordel.

– Mange mennesker er redde og usikre, kanskje fordi de føler at alt går for raskt. De føler at de mister kontrollen, og her kan Marine Le Pens forsøk på å fremstå som en samlende skikkelse virke tillitvekkende, på bekostning av Éric Zemmour som konstant provoserer, sier Breton.

