AP: Cohen leverte dokumenter som viser at han løy

Cohen overleverte dokumenter med den endrede uttalelsen under en høring i Representantenes hus onsdag, får nyhetsbyrået AP opplyst av to kilder som er kjent med saken. Høringen gikk bak lukkede dører.

Det er uklart hvem som endret dokumentene eller hva som var endret. Endringene gjelder uttalelsen han gjorde for Senatets etterretningskomité i 2017, hvor han løy. I desember i fjor ble han dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering, samt for å ha forklart seg uriktig for komiteen. I mai starter han soningen.

Onsdagens høring er Cohens fjerde i Kongressen. Før høringen sa han til journalister at han skal «fortsette å samarbeide» med etterretningskomiteen.

I den forrige høringen, i slutten av februar, rettet han harde anklager mot sin tidligere sjef president Donald Trump. Han beskrev Trump som en grådig, illojal og rasistisk bløffmaker. Trump mente i ettertid at Cohen løy mye under høringen.

Cohen har vært advokat i New York siden 1982, men en domstol i delstaten slo i fjor fast at Cohen ved å si seg skyldig i lovbrudd automatisk mistet retten til å være advokat. I slutten av februar mistet han formelt bevillingen.